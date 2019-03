Sind-formand om bæltefiksering i 10 måneder: - Det er helt utilstedeligt

En 31-årig farlig og psykisk syg indsat blev fra 2014 til 2015 bæltefikseret i 10 måneder på Psykiatrisk Afdeling Middelfart. Han skulle have været på Sikringen i Slagelse, men på grund af pladsmangel blev han anbragt i Middelfart.

Manden sagsøger nu Region Syddanmark og kræver, at den langvarige bæltefiksering bliver kendt ulovlig. Han kræver samtidig en godtgørelse på en halv million kroner.

Formanden for Sind, landsforeningen for psykisk syge, Knud Kristensen, er rystet over den lange fikseringsperiode.

- Jeg mener, det er helt utilstedeligt og i strid med både menneskerettigheder og torturkonventionen. Vi kan simpelthen ikke tillade os at handle på den måde, siger han.

Han understreger dog, at kritikken ikke er rettet mod Psykiatrisk Afdeling Middelfart.

- Det er ikke medarbejderne, jeg peger fingre af. De har formentlig ikke haft andre muligheder i forhold til at beskytte både ham og personalet. Der er jo også regler for tvangsmedicinering, og vi kan jo ikke bare lægge dem i koma, siger han.

I stedet bør man politisk kigge på, om ikke kapaciteten skal udvides hos Sikringen i Slagelse, der som det eneste sted i Danmark har ressourcerne til de særligt farlige indsatte.

- Det er altså her, man kan hjælpe dem, der har det allerdårligst. Og det gode ved sikringen er, at de for eksempel har mulighed for at aflåse sengestuerne og have såkaldte oppegående bæltefikseringer. Når man har valgt i Danmark kun at have ét sted med de her muligheder, så må man sørge for, at der er pladser nok, siger han.