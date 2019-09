Sikkerhed for bilister: Slidte hegn udskiftes langs 7,5 kilometer af den Fynske Motorvej

Fynsk Motorvej får nye vildthegn på Østfyn på en 7,5 kilometer lang strækning i løbet af efteråret. Vejdirektoratet er gået i gang med at erstatte gamle vildthegn langs dele af den Sønderjyske Motorvej med nye og går snart i gang på Fyn.

Fyn: Rådyr, kronhjorte og andre vilde dyr skal ikke bevæge sig ud på en motorvej. Derfor er der langs skove, hvor dyrene lever, opsat vildthegn, men det danske vejr slider på hegnene, og derfor vil trafikanter på den Fynske Motorvej i den kommende tid kunne se medarbejdere fra Vejdirektoratet i færd med at opstille nye hegn.

Arbejdet er allerede begyndt på tre strækninger af den Sønderjyske Motorvej, hvor hegnet er slidt, og snart bliver de gamle fynske hegn også fjernet og erstattet af nye.

- Når de nye hegn er opstillet, vil både dyr og trafikanter have større sikkerhed langs de pågældende strækninger, siger projektleder Niels Arend Kofoed i en pressemeddelelse fra Vejdirektoratet.

På den Fynske Motorvej bliver hegnene skiftet to steder: På en tre kilometer lang strækning nord for Nyborg gennem Teglværkskov, Dyrhaveskov og Skemark og på en 4,5 kilometer lang strækning fra afkørsel 47 ved Langeskov til Over Holluf.

Hegnene bliver skiftet på begge sider af motorvejen, og Vejdirektoratet forventer, at arbejdet er klaret inden nytår.