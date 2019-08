Sidste weekend med sommer i år: Her får du skybrud og torden

Det gælder om at nyde de kommende dage, hvis man stadig er til sol, sommer og høje temperaturer, for mandag er vi tilbage i normal septembervejr, præcis som nogle elsker det og andre hader.

Derfor gælder det om at nyde årets sidste sommerweekend, hvis man stadig synes, det er skønt med temperaturer mellem 22 og 28 grader alt efter, hvor man opholder sig, lange aftener på terrassen eller altanen, og nætter, hvor man vender og drejer sig på grund af varme eller har åbne vinduerne, så man hører byens lyde længe inden, det bliver lyst, og man urimeligt bander renovationsfolk, fragtmænd og fejemaskiner langt væk.

Det viser prognoserne fra DMI, som på Fyn lover omkring 25 grader både lørdag og søndag, mens mandagen viser en markant vejrændring fra morgenstunden med de sædvanlige fronter, der kommer skyllende ind over os fra Nordsøen. Præcis som vi kender det for årstiden, præcis som nogle elsker det, og præcis som nogle hader det.

For mens sommeren ifølge kalenderen slutter denne weekend og vi officielt går over i efterår bliver det ifølge DMI også formentligt dette års sidste dage med sol, sommer, strand og varme over 20 grader.

Mens mange sukker over lummervarmen disse dage vil mange sikkert også fortryde det i næste uge, når det hele er slut og vi er tilbage i de vante temperaturer og vejr for september.

Slanger i paradis

Der er dog også malurt i bægeret og slanger i paradis, præcis som der er alle steder, for med varmen følger stadig den fugtige luft fra syd og gør det lummert. Derfor varsler DMI også om både torden, kraftige regnbyger og risiko for skybrud, hvor der lokalt kan falde mellem 15 og 25 millimeter på under en halv time.

Og det falder helt i tråd med, at august er den måned på året, hvor der er flest skybrud.

Og hvad er det nu, man skal gøre, når der er torden, lyn og skybrud?

Gælder det torden bør man tage stik til fjernsyn, computere, routere og anden elektronik ud af stikkontakten, for alene i denne uge er der borgere på Fyn, som har oplevet lynnedslag. Og er der lynnedslag i ens strømnet ødelægger det al elektronik.

Er der skybrud skal man passe på lavtliggende områder som viadukter, kældre og vejbaner, og så er det en god idé at tjekke tagrender, nedløbsrør og afløbsriste. Luk også vinduer og døre, medmindre man vil risikere at få vand i sofaen, på gulvet eller vand under vindueskarmen og hulrum i ens vægge.