Sidste udkald: Du har stadig chancen for at vinde 25.000 kroner til Bland dig Prisen

Æren, prisen og pengene er stadig på højkant til dette års Bland dig Prisen. 27 kandidater er allerede indstillet for at blande sig. Hvis du også vil indstille en kandidat til Bland dig Prisen, kan du nå det endnu. Men kun indtil fredag.

Andre nyligt indstillede er Sportsvennerne Særslev. De er indstillet for deres store engagement i Særslev og ikke mindst deres store sommerfest, som er et højdepunkt på deres årlige program. De har formået at øge deres overskud gang på gang fra en omsætning på 20.000 kroner det første år til over en million. Alle "vennerne" arbejder frivilligt, og deres engagement har fået Særslev til at være en by, folk til flytte til.

Blandt de indstillede finder man Mathias Christensen og Lars Højlund fra "Vi vælger hinanden" i Brenderup. Deres initiativ startede med en snak mellem de to, hvor Mathias fortæller, at hans søn er blevet indfanget i et bandemiljø. De spørger hinanden, hvad de kan gøre, for at byens andre unge ikke skal komme i samme situation og er her med til at sætte fokus på at undgå stofmisbrug og bandemiljø i Brenderup.

I år er der indtil videre indstillet 27 initiativer, foreninger eller personer, og det er 10 flere end sidste år på samme tid. De har alle det tilfælles, at de har blandet sig i deres lokalområde og gjort en forskel for fællesskabet.

Fredag er sidste chance, hvis du vil give en ildsjæl i dit lokalområde et skulderklap, æren og muligheden for at vinde 25.000 kroner til dette års Bland dig Prisen. Prisen går til en person, gruppe eller forening, som gjort noget særligt for fællesskabet i netop deres lokalområde. Prisen uddeles ved Fyens Stiftstidendes Folkemøde i mediehuset i Odense lørdag den 7. september.

Fredag 23. august klokken 14 er sidste chance, hvis du skal nå at indstille det initiativ, person eller forening der har gjort noget særligt for at blande sig.Du kan indstille din kandidat ved at sende en mail til blanddig@fyens.dk . Skriv navnet på den person eller gruppe af personer, du gerne vil indstille og begrund, hvorfor vedkommende skal have prisen. Skriv også dit eget navn og telefonnummer.Fyens Stiftstidende hylder med Bland dig Prisen værdien af lokalt at blande sig på Fyn. Prisen på 25.000 kroner går til en person eller en gruppe, der har taget originale initiativer, der har gavnet fællesskabet lokalt og måske endda regionalt.Bland dig Prisen uddeles for syvende gang ved Det Fynske Folkemøde i mediehuset på Banegårdspladsen i Odense lørdag den 7. september. Her kan du gå på opdagelse i fem scener, ni debatter og 13 talks med blandt andre forsvarsminister Trine Bramsen, Jim Lyngvild og Youtube-stjernen Maxsa33. Se hele programmet på www.fyens.dk/folkemoede

Formand for Gro Odense Byhaver, Susan Dam Andersen, modtog Bland dig Prisen 2017. I Gro Odense Byhaver dyrkes grønsager i et urbant miljø og blev stiftet i 2014. Det drives af frivillige urbane gartnere, der brænder for planter, grønsagsdyrkning, udeliv og ikke mindst fællesskab. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Engagement, fællesskab og frivillighed

Det samme store engagement og ildsjælhed finder man hos flere af de andre indstillede.

Lasse Tajmer, leder af Kulturhuset Tobaksgården, er indstillet for sit store arbejde på kulturhuset. "Uden Lasse Tajmer havde der ikke været et Tobaksgården på det niveau, der er. Lasse er Tobaksgårdens ubestridte kulturelle fyrtårn. Han har kompetencerne, passionen og netværket der skal til for at gøre Tobaksgården til et helt ekstraordinært sted for Assens og for hele Fyn", står der blandt andet i indstillingen.

Sune Vesterlund er indstillet for sit arbejde med at relancere Midtfyns Festival. "Sune har ved siden af sit fuldtidsarbejde som lærer og konstitueret leder på Ryslinge Efterskole knoklet mere end fuld tid for at arrangere festivalen, og han viser med sit engagement vejen for, hvordan det giver mening og værdi for lokalsamfundet at blande sig", lyder det i indstillingen.

Blandt de indstillede findes også Bodil Oesther, købmand i Mesinge. I indstillingen står der blandt andet: "Bodils allervigtigste fortjeneste, og det der i høj grad kvalificerer hende til Bland dig Prisen er, at hun er her. Hendes vilje til at ville det lokale samfund og hendes måde at involvere sig selv og forretningen betyder, at der fortsat er en lokal dagligvareforrening, som bakkes op af lokalbefolkningen".

Anne Fiber er indstillet for sit store arbejde, da Langeskov skulle have et togstop. "Anne har en iboende ildsjæl og personificerer begrebet "Bland dig". Hun har kæmpet hårdt og har en meget stor ære af det faktum, at Langeskov fik togstop", lyder det i indstillingen.

Sussie Elkjær er med Facebookgruppen "Assens Kommune svigt af de ældre" indstillet for sit arbejde med at få bedre vilkår for ældreplejen i Assens Kommune. "Gruppen er blevet landskendt, og deres indsats kan få betydning for ældreplejen i hele Danmark", står der i indstillingen.

Se alle de indstillede og begrundelserne for dem på www.fyens.dk.

Det er muligt at indstille nye kandidater frem til fredag 23. august klokken 14.