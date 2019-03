Serviceassistent på fødeafsnittet: Hanne holder sammen på afdelingen for liv og glæde

Der er ingen tvivl om, at hun kan lide sine kolleger, og at de har et godt sammenhold, selv om der også kan gå "hønsegård" i den på en afdeling med mange kvinder blandt de ansatte.

Meget har forandret sig siden dengang, hvor man blev vækket klokken seks om morgenen for at nå i bad, inden børnene vågnede.

Hanne Jørgensen har set flere nyfødte børn end de fleste. Efter næsten 20 år som serviceassistent på fødeafsnittet, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, og 26 år i alt på OUH, har hun oplevet flere generationer forlade sygehuset for at begynde deres liv.

Mere respekteret

Hun er en ud af tre faste serviceassistenter, men ikke den, der har været der længst. En af hendes kolleger har arbejdet der i 40 år. Hun kan heller ikke se sig selv arbejde andre steder eller på andre afdelinger.

På sin faste plan, kan hun se, hvilke stuer hun har ansvaret for. De er markeret med blå og grøn. Hun triller sin vogn med blandt andet forfugtede klude, mopper og tørmopper rundt mellem sine stuer. En gang om ugen rengøres hele stuen, mens de patientnære områder omkring sengen rengøres dagligt.

Som mange andre steder i systemet bliver opgaverne flere, uden at de bliver flere om at udføre dem. Rengøringsarbejdet slider på arme og ryg, og det kan hun godt mærke. Især gulvasken er hård ved armene, og hun går til massage for at holde til det.

Til gengæld frygter hun ikke udviklingen i arbejdet og er ikke bange for at lære nye ting. Hun føler, at arbejdet som serviceassistent er blevet mere anerkendt, og hun føler sig langt mere respekteret for sit arbejde. Hanne føler selv, at serviceassistenterne er limen, der holder det hele sammen.