Selvom antallet af indbrud fortsat falder: Sommerferie er højsæson for tyve - husk at gøre hjemmet ikke-attraktivt

Fyns største by Odense har oplevet et fald fra 258 til 227,og Middelfart fra 67 til 40.

Tallene fra Danmarks Statistik viser et fald på cirka 20 procent sammenlignet med samme periode sidste år, og ser man de fynske tal igennem er der også et fald alle steder bortset fra Svendborg og Ærø. Her har der til gengæld været en lille stigning. Størst fald står Assens Kommune for, hvor der i første kvartal var 67 indbrud og i andet kvartal bare 27.

Bo Trygt arbejder for at sænke antallet af indbrud og øge trygheden i danske hjem, og bag indsatsen står Trygfonden og Realdania sammen med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

- Det er rigtig glædeligt, at antallet af indbrud er faldende, bekræfter Britt Wendelboe, programchef i Trygfonden og repræsentant for Bo Trygt.

Stadig langt endnu

Trods et fald i antallet af indbrud skal man ikke tro, at indbruddene vil forsvinde, for trods bedre sikring af vores hjem og øget interesse for nabohjælp er der ifølge Bo Trygt-kampagnen lang vej endnu.

- Vi er bestemt ikke i mål endnu. For der sker omkring tre gange så mange indbrud i private hjem i Danmark som i Sverige, Norge og Tyskland, og tanken om indbrud i eget hjem gør hver fjerde dansker utryg, siger Britt Wendelboe.

Netop nu i sommerferien bliver der begået mange indbrud, og så gælder alle de gammelkendte råd stadig med at gøre ens hjem så ikke-attraktivt som muligt.

- Det, en tyv er allermest bange for, er at blive set, og vi anbefaler, at man nu, hvor hækkene er ved at være afblomstrede, finder hækkesaksen frem og klipper hækken ned. For så giver man naboerne mulighed for at kigge ind og forstyrre en tyv, der er på vej på arbejde, siger Britt Wendelboe videre.

Hun foreslår også, at man sætter lys med sensorer op, så tyven får endnu sværere ved at få arbejdsro også i aften- og nattetimerne. Dertil også at undgå store træer og mørke gemmesteder omkring huset.