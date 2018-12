Selvom de havde valgt at tage toget på årets største rejsedag, havde de fynske rejsende på Odense Banegård lørdag god tid og plads til at hoppe i togene.

- Det er udmærket at skulle tage toget, men jeg køber altid en pladsbillet.

- Jeg har ikke kørekort, så jeg tager altid toget. Der er lidt for langt derop på cykel, siger hun og fortsætter:

DSB har ikke nøjagtige tal på, hvor mange der skal med IC- eller lyntoget i juledagene, idet mange køber billet lige inden afgang. De fortæller dog, at omkring 4000 rejsende har sikret sig en pladsbillet enten til eller fra Fyn på årets store rejsedag, lørdag.

Når julen falder på en mandag, har de fynske togrejsende en hel weekends afgange at vælge imellem, før familierne på Sjælland eller i det jyske venter dem til julefejring.

Stod op sidste år

På en bænk ikke langt fra hende sidder Morten Østergaard, som skal mod Sønderjylland og familien i Haderslev. Han har ikke valgt at helgardere sig med en pladsbillet eller en afgang i et "skævt" tidsrum, selvom han fortæller, at sidste års julehjemtur bød på en ståplads i gangen.

- Der plejer som regel at være en siddeplads, og hvis ikke så må jeg stå op, siger han.

For perronmanager Frede Skaaning, som har taget plads ved rulletrapperne i en orange vest, er der tid til at drikke et par ekstra kopper kaffe.

- Folk skal nok lige have morgenmad og måske frokost, nu hvor det er lørdag, siger han, mens han ser ud over en tom perron, hvor toget mod Aalborg lige er tøffet af sted.

Han fortæller, at antallet af rejsende ikke er mindre end sidste år, men at det er synligt, at passagererne har fordelt sig. Det bekræfter DSB's informationschef Tony Bispeskov.

- Nogle rejser, lige så snart børnene har sat skoletaskerne fredag, og andre vågner først lørdag eller søndag og finder ud af, hvornår de tager over til familien, siger han og tilføjer, at den værste myldretid trods alt ligger mellem klokken 12 og 15 i dagene op til jul.

De fleste fynboer rejser ud 22. december og hjem igen 26. december.