Selv en jyde kan vel blive Årets Fynbo

Vi fynboer kan godt lide at høre lidt om, hvordan andre ser på os, og som indvandrer fra Jylland må du være den helt rette at spørge, nu hvor du tilmed kan blive Årets Fynbo. Men allerførst: Hvordan gik det til, at du endte på Fyn?

- Det var faktisk lidt af et tilfælde. Jeg kommer oprindelig fra Hadsten mellem Århus og Randers, og jeg havde egentlig ikke tænkt mig, at jeg skulle flytte fra Jylland, hvor jeg også har boet i Vejle i ti år. Men i 1993 fik jeg tilbud om at blive programchef på TV 2 i Odense, og så endte jeg her.

Og du fandt også din hustru (Lisbeth Qvist, TV 2's juridiske chef, red.) på TV 2 på Kvægtorvet, og I endte i en af de mest fynske byer, man kan tænke sig, Kerteminde. Hvordan gik det til?

- Ja, vi fandt snart sammen. Lisbeth kommer fra Trørød på Sjælland, og ville egentlig helst bo på anden sal eller i et rækkehus, mens jeg havde tænkt mig noget langt ude på landet, men vi endte - også lidt tilfældigt - i Kerteminde efter at have set på hus på Engvej i Odense, og nu har vi boet her ved vandet siden 1998. Og jeg har aldrig boet et sted, hvor jeg har følt mig så velkommen. Selv om jeg er indvandrer fra Jylland.

- Jeg vil dog skynde mig at sige, at jeg faktisk har lidt fynske rødder, min farfar var fra Vissenbjerg og min farbror var forstander på Ryslinge Højskole i godt 30 år, så jeg er gennem årene kommet en del på Fyn, også inden jeg flyttede hertil.

Hvis der findes noget, der hedder den fynske folkesjæl, hvad er så karakteristisk for den?

- Helt ærligt, jeg ved ikke, om den findes, den fynske folkesjæl. Det, vi oplever her i byen, er nogle utroligt flinke, åbne og hjælpsomme mennesker, som altid står klar, hvis der er behov for det. Der er noget med, at fynboer - ligesom de ofte snakker lidt hurtigt - ikke har så langt fra tanke til handling. Det har jeg oplevet mange andre steder på Fyn og i mit arbejde med FilmFyn. Her er det jo sådan, at hvis man står med en asfaltvej, og instruktøren til en film siger, at han egentlig skulle have brugt en grusvej, jamen så i løbet af tre timer er der kørt grus på asfalten, og så ligner det en vej fra 1921. Sådan noget kan fynboer.

Du kan jo faktisk også sætte ansigt på en ærkefynbo, kan jeg forstå, nemlig Lars Høgh, som du kender lidt her fra Kerteminde.

- Lars er nok noget af det mest fynske, man kan tænke sig. Jeg er løbet på ham en del gange her i Kerteminde, hvor familien har sommerhus lidt længere ude ad Hindsholmvej. Han er indbegrebet af en god fyr, og jeg er vildt imponeret over det overskud, han har vist her i den periode, hvor han er i behandling for en alvorlig sygdom. At han stod frem på tv og på sin sædvanlige, overskudsagtige måde fortalte om sin sygdom og behandling på en måde, der giver andre i samme situation et håb, var helt fantastisk. Hvis der findes en fynsk folkesjæl, så er Lars Høgh gennemsyret af den.

Du har vel lidt af det selv også, fordi mange opfatter dig som en venlig mand med et lyst sind, nem at snakke med, ja, simpelthen en flink fyr. Jeg kan ikke forestille mig, du er sådan en, man let kommer op at skændes med. Er der noget om det?

- Det er faktisk rigtigt det med skænderierne. Jeg skændes sjældent med nogen. Men, som højskolemanden Niels Højlund en gang sagde til mig: Man skal passe på, man ikke bliver for rund, for så risikerer man at trille væk. Der har også været perioder, for eksempel på TV 2, hvor der skulle træffes ubehagelige beslutninger, når det ikke gik så godt.

Et karaktertræk ved fynboer, som ofte fremhæves, er, at vi er lidt for satte og tilfredse og måske ikke har helt den samme sult som jyder, der opfattes som mere entreprenante og risikovillige. Er der noget om den snak?

- Jeg kan godt genkende noget af det, hvis vi går 10-20-30 år tilbage. Dengang havde fynboer et ry for at være lidt langsomme på aftrækkeren. Fyn havde de 137 godser, masser af store virksomheder som Lindø, Haustrup, Dalum Papirfabrik, slagterierne og mange flere, og der var arbejde til alle. Så kom finanskrisen, og i de senere år er det virkelig vendt. Nu sker der en masse på Fyn, ikke kun i Odense.

- Der har været en helt anden tilgang til det i de seneste ti år, de fynske kommuner har fået en fælles forståelse af, at det er vigtigt at stå sammen for at få ting til at ske. Det er FilmFyn et godt eksempel på, men også på mange andre områder er der sket en rivende udvikling. Det er gået op for fynboerne, at sammen kan vi udrette noget i en helt anden grad, end det var tilfældet før. Det er nyt, og det er godt.

Du har altid boet i provinsen, og dit arbejde har gennem alle årene - uanset om det var på DR, TV 2 eller FilmFyn - været gennemsyret af, at du anskuede verden fra provinsen - ikke fra København. Hvorfor er det vigtigt?

- Fordi det er helt afgørende, at alle danskere kan se sig selv i det, der bliver fortalt. På tv, i film eller på anden vis. Folk må ikke føle sig overset. På TV 2 sagde vi, at vi skal holde et spejl op foran seerne, og sådan har ideen bag Film Fyn også været. Det skal ikke nødvendigvis være sådan, at man kan se, at alle film og serier er optaget på Fyn, men miljøet, historien foregår i, skal afspejle, at det er et sted i Danmark, som ikke nødvendigvis er København eller Nordsjælland. Det skal være genkendeligt - også i udkanten af landet.

Du har ofte brugt billedet med, at filmen ikke må knække - eller at Danmark ikke må knække. Hvad mener du dybest set med det?

- Der er en stor risiko for, at filmen kan knække, at Danmark kan knække, hvis vi ikke kan bibringe hinanden en fælles forståelse af, hvad og hvem, vi er, og hvad vi gør for hinanden. At udkanten af Danmark også har stor betydning, det er vigtigt for sammenhængskraften - eller balancen, hvis sammenhængskraften lyder lidt for politisk. Vi skal passe på med at fjerne os for langt fra hinanden, og jeg har altid set mig selv som en, der skal være med til at sætte hjørner af Danmark i centrum.

- Globaliseringen har givet store gevinster til toppen af samfundet, men det skaber også spændinger, se nu bare England, der er på vej til at melde sig ud af alt, og protestbevægelsen de gule veste i Frankrig. I begge lande mangler sammenhængskraften, og det er farligt, for ingen ved, hvor det ender. Selv om Danmark er et lille land, kan der let opstå spændinger her, hvis vi glemmer balancen og sammenhængskraften. Vi kan også få gule veste her i løbet af nogle år, hvis vi ikke passer på hinanden.

Dit arbejde med at samle de fynske kommuner om FilmFyn og overbevise politikerne på Christiansborg om, at der skulle tilflyde provinsen flere kulturpenge, er vel et skridt i den rigtige retning. Men det har ikke være en helt nem vej - eller?

- Det har da været en lang, sej kamp med en masse lobbyarbejde. Det kommunalpolitiske område var helt jomfrueligt for mig, jeg kendte intet til det, da jeg tiltrådte i 2011, mens jeg godt kendte til Christiansborg-politikerne og til både film- og tv-miljøets producenter og andre aktører, men det kommunalpolitiske var nyt for mig. Her må jeg sige, at jeg har fået helt utrolig stor respekt for kommunalpolitikerne på Fyn, de gør et stort og godt stykke arbejde, og de har vist et stort mod i de senere år ved at tro på projektet FilmFyn, især Ærø og Langeland, som var med fra begyndelsen og i virkeligheden var dem, der dårligst havde råd.

Hvordan har filmmiljøet set på det med at skulle arbejde meget på Fyn?

- Kunstnere og købmænd kommer jo der, hvor pengene er, så det har såmænd ikke været så svært. Og skuespillere og produktionsfolk er glade for at komme på Fyn. Overalt bliver de modtaget med åbne arme, fynboerne er glade for dem, sådan er det bestemt ikke alle steder i landet, slet ikke i København.

- En lille sjov historie: Mens Arvingerne blev optaget på Sydfyn, boede holdet for det meste på Hotel Ærø i Svendborg og da de en aften kom tilbage på hotellet med Trine Dyrholm i spidsen, rejste gæsterne sig op og sang hendes sang fra melodigrandprix' et, Danse i måneskin. Det gjorde stort indtryk på Trine og de andre.

Nu er det slut med FilmFyn, du har afleveret en virksomhed i god gænge, med en svulmende pengekasse fem år frem i tiden og en lagt strategi, hvad så nu?

- Nu skal jeg ikke tænke på film hver eneste dag, og jeg har det måske lidt som min søn, der som fireårig under en tur på stranden sagde: Godt man ikke er hættemåge. Jeg spurgte hvorfor. Jo, fordi så skulle man tænke på fisk hele tiden. Selv om jeg ikke skal tænke på film hele tiden, vil jeg da følge det tæt stadig, men bare rolig, jeg skal nok skal holde mig fra at kommentere fra sidelinjen.