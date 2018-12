Det kan være svært at vide, hvordan man bedst støtter en ven i sorg og nogle er måske bange for at tale om det. Det nationale sorgcenter har samlet en række gode råd fra børn og unge, der har mistet.

Lad aldrig som ingenting Det kan godt være, at din ven blive ked af det, men det er bedre at spørge direkte end at lade som ingenting. Mange føler sig meget alene med sin sorg og vil gerne tale med andre om det. Bed din ven fortælle, hvad han eller hun har brug for og også hvad vedkommende ikke har brug for.

Bliv ved med at spørge Hvis din ven har lyst til at tale om sorgen, kan de være godt at spørge ind til detaljer. Ikke kun omkring det, der er sket, men også om, hvordan de har det med det.

Okay at sige nej Respekter, hvis din ven ikke har lyst til at tale om sorgen, men tag det ikke som et permanent nej. Spørg igen ved en senere lejlighed.

Drop fordommene Der er mange fordomme omkring tab og sorg, som kan lede til forkerte konklusioner. Det kan for eksempel dreje dig om, at man er bange for at gøre sin ven ked af det, hvis man spørger ind til tabet.

