Seks gode råd: Sådan kan du forebygge alkoholulykker

Alkohol er forbundet med nedsat bedømmelsesevne og mange unge kommer galt afsted, når promillen bliver høj. Læs med her og få seks gode råd til at forbygge ulykker.

Ungdommen er en periode, der er karakteriseret ved impulsivitet og risikosøgende adfærd. Samtidig er indtag af alkohol forbundet med en nedsat bedømmelsesevne, balance og dårligere motorisk kontrol. Derfor øger alkohol risikoen for at komme ud for uheld eller alvorlige ulykker.

Ulykker kan aldrig forhindres, men man kan gøre meget for at undgå, at de sker. Her giver Bjarne Stenger Elholm, leder af Alkolinjen hos Alkohol og Samfund seks gode råd til, hvordan man kan forebygge ulykker - som forælder, som kammerater og som festarrangør.

1. Forældre Tal sammen De aftaler, man har med mor og far, har stor påvirkning på, hvordan den unge opfører sig. Derfor er det vigtigt som forælder, at tale med den unge om alkohol og alkoholvaner, også selvom de er 16 eller 18 år. Selvom alkoholkulturen blandt venner eller på skolen i den alder betyder meget, betyder mors og fars holdning og opførsel omkring alkohol også stadig meget. Husk også at tale om, hvad man gør, hvis promillen bliver for høj.

Klare aftaler og forventninger Det er vigtigt, at have klare aftaler om, hvad man som forælder forventer af sin teenager, når der indtages alkohol. For eksempel, at man forventer, at de ikke bader, kører bil eller cykel, når de har drukket. Husk også at være klar omkring, at hvis de overvejer eller har dummet sig, så ring til mor eller far.

2. Kammerater Lav en plan - og en nødplanAftal en plan med de kammarater du skal drikke alkohol sammen med - hvem skal følges hjem, og hvem passer på hvem? Ofte er det meget vilkårligt, hvad der foregår, når man har indtaget alkohol, men hvis man har talt om det på forhånd, bliver man mere bevidst. Lav også en nødplan, hvis det, der er aftalt fra starten, går i vasken. Hvad gør man, hvis nogen tager stoffer, drikker sig bevidstløse, eller går fra festen alene.

Hav en telefonliste parat Sørg for at have nogle brugbare numre i mobilens telefonbog eller på en lap papir i tegnebogen. Til lægevagten, til taxiselskabet og til kammeraternes forældre.