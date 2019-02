Seks bud på en stjerne: Michelin-guiden har besøgt Fyn

Køkkenchef John Kofod Pedersen, Sortebro Kro

- Har I haft besøg af Michelin-guiden i løbet af det forgangne år?

- Det har vi. Det var under en frokost i starten af september. Jeg var ikke på restauranten, fordi jeg var kørt ind til byen for at aflevere et gavekort. Jeg fik dog ret travlt med at komme tilbage, da jeg fik at vide, at en inspektør fra Michelin-guiden gerne ville snakke med mig.

- Min kone og jeg fik en snak med ham ude på vores terrasse i små 45 minutter. Det var ret hyggeligt. Han spurgte ind til, hvordan vi driver vores restaurant og fortalte lidt om sit arbejde. Han fortalte, at besøget ikke handlede om, hvorvidt vi kunne få en stjerne eller ej.

- For at komme med i guiden skal vi have besøg af inspektørerne minimum to gange, og vi har ikke set noget til dem siden. De har dog været andre steder på Fyn.

- Er det ikke ret atypisk, at kontrollørerne giver sig til kende?

- De har altid haft en politik med, at de kan vælge mellem at gøre det anonymt eller at fortælle, hvem de er og få en snak med køkkenchefen, som de gjorde her hos os.

- Hvad tror du, dine chancer er for at komme med i guiden?

- Jeg tror ikke, vi kommer med. Vi har haft besøg af dem, og det var det, jeg i 2008 - sammen med en række andre - skrev til Michelin-guiden om, og opfordrede dem til også at besøge restauranter i provinsen. Det var det første mål for os, og nu har de været her.





- Men vil I da ikke gerne med i guiden?

- Selvfølgelig vil vi gerne det, men det er jo op til Michelin. Vi kommer ikke til at lave noget om for at stå i guiden. Vores hovedformål er at drive en restaurant. Det har vi gjort i 20 år nu, og det bliver vi ved med.