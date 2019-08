Sejr for fynsk folketingsmedlem: Valgt til Venstres gruppeledelse

Det var en meget glad Erling Bonnesen, der mandag eftermiddag kunne konstatere, at han nyder opbakning fra Venstres folketingsgruppe, der har genvalgt ham som medlem af Venstres gruppeledelse. Ganske vist i den mere usynlige position som gruppesekretær, som han også har bestridt den seneste folketingsperiode.

Hvervet som gruppesekretær er forbundet med meget administrativt arbejde, men også en post som tingsekretær, der sætter Erling Bonnesen i formandsstolen i Folketinget, når formanden Henrik Dam Kristensen (S) eller nogle af de andre medlemmer af præsidiet har forfald og ikke kan lede møderne i folketingssalen.

- Det er meget ærefuldt, siger han.

Erling Bonnesen indgår i en vagtplan, der betyder, at han jævnligt skal lede møderne i folketingsalen. Det er altså ham, der skal sørge for de rette tiltaleformer fra talerstolen, så medlemmerne husker at sige hr. og fru og undlader at bande. Og måske skal han også håndtere, at et folketingsmedlem dukker op med en baby, som da den tidligere formand for Folketinget Pia Kjærsgaard forviste De Konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard, fordi hun i en nødsituation havde medbragt sin lille datter i salen.