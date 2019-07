Seje fynboer vandrer tværs over Jylland for at tjene penge til kritisk syge børn

To fynboer, Hans Hansen og Kenneth Hansen, er til fods på vej fra Ringkøbing til Aarhus.

RINGKØBING: "Skål"! Hans Hansen og Kenneth Hansen støder de små Underbergflasker sammen, og nedsvælger - for Hans Hansens vedkommende med en grimasse - den bitre drik. Det kan ikke nytte, at Underberg for ham mere er medicin end en fornøjelse. Når han og Kenneth går deres årlige tur, skal de altid have et lager af Underberg med, de kan skåle i. Det er simpelthen blevet en tradition! Ligesom vandreturen i sig selv. På dette tidspunkt plejer de to fynboer nemlig at begive sig ud på en ugelang vandretur. Selvfølgelig fordi de hygger sig med det, men også for at samle penge ind til kritisk syge børn. Mandag satte de af sted ud på årets tur. Den går fra Ringkøbing til Aarhus. Dog ikke langs hovedvejen, men ad diverse mindre veje, så ruten er 160-170 kilometer lang. Turen starter altid i et værtshus, så de lige kan få sig en lille en, før de drager ud på de lange landeveje; der slutter den også - med en stor, skummende og velfortjent fadøl. Det er også årsagen til, at turen til Aarhus startede i Æ Ølstouw i Østergade. - Vi kendte ikke stedet i forvejen, men googlede os frem til det, og da det så hyggeligt ud, valgte vi at starte her, fortæller Hans Hansen.

Mens Kenneth Hansen får kompressionssokkerne på plads, modtager Hans Hansen en kontant donation til kritisk syge børn fra Anders Jensen, indehaver af Æ Ølstouw. Foto: Poul Osmundsen

Fyn Rundt De to mænd har kendt hinanden siden barndommen i Assens, hvor Hans Hansen, der er projektleder ved hjemkommunen, stadig bor; Kenneth Hansen - der arbejder på en privatskole - bor i Odense. - For fire år siden mødtes vi på den irske pub i Assens og kom til at snakke om, at det kunne være sjovt at gå Fyn Rundt på en uge, fortæller de to. Begge er i rimelig god fysisk form, men Fyn er en pænt stor ø, så turen blev på godt 200 kilometer og dagsetaper på 30 kilometer. - Det var hårdt; jeg fik masser af vabler, fastslår Kenneth Hansen med et smil. Men på trods af vablede fødder og ømme skuldre havde de haft alle tiders tur, så næste år vandrede de ned gennem Fyn, tog færgen til Als og nåede helt over til Sønderjylland. Sidste år vandrede de Langeland rundt. Og i år går turen altså tværs over Jylland. Undervejs har projektet dog fået et ekstra perspektiv. De to samler penge ind til kritisk syge børn; pengene går til at købe legetøj og andet til børnene, billetter til for eksempel Lalandia og den slags. Det første år kom der 3500 kroner ind; det andet år 20.000. Men sidste år nærmest eksploderede det, og de nåede op på 72.000 kroner.

Skål i Underberg, og så ud på de lange landeveje. Sebastian Frost skulle ikke have noget - men han skulle også køre bilen hjem til Assens. Foto: Poul Osmundsen

Sover under presenning Efter tre lange vandreture er Hansen & Hansen ved at have lært, hvordan man gør. De ved lige, hvad de skal have med i rygsækkene. - Vi sover på en presenning, og vi spænder også én ud over os, nærmest som i en bivuak. Engang imellem sover vi dog også i shelter, fortæller Hans Hansen. Maden er frysetørret kost af den slags, der bare skal tilsættes kogende vand, havregryn - og et pænt lager af Underberg, selvfølgelig. Desuden suppleres der op i dagligvarebutikker undervejs. - Og så har vi det princip, at én gang undervejs spiser vi en burger, fortæller de. Undervejs får de tiden til at gå med at snakke, lave opdateringer på Facebook og administrere de penge, der kommer ind til kritisk syge børn. Turen slutter i den engelske pub på Silkeborgvej i Aarhus. Man kan følge de to fynboer - og donere penge til dem - hvis man på Facebook søger på "Vandretur for kritisk syge børn".