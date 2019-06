Se vinderne her: De har tidligere vundet Bland Dig Prisen

2014: Aktionsgruppen Allested-Vejle

Borgerne i Allested-Vejle stod over for at skulle miste deres folkeskole, hvis kommunen gennemførte de varslede spareplaner. Det ville borgerne ikke finde sig i. De nedsatte en borgergruppe på 15 mand, der samlede ind til markedsføring for byen for at skaffe tilflyttere, og det fik dem nomineret til Bland Dig Prisen, som de vandt.