Se tallene: Så mange indbrud var der på Fyn sidste jul

Alene i Odense modtag Fyns politi 12 anmeldelser om indbrud eller indbrudsforsøg begået juleaften eller julenat . I efterdønningerne af juleaftenshyggen blev der blandt andet stjålet PH-lamper og flere Arne Jacobsen-møbler - blandt andet stolene Ægget og Svanen - fra en lejlighed i Dronningensgade. Derudover fik adskillige borgere brudt vinduer og døre op og gennemrodet deres hjem uden at have overblik over, hvad der var stjålet.

Ifølge tallene var Fyn den landsdel med næstflest indbrud i julen 2017, når det sættes i forhold til indbyggertallet. De fynske indbrudstal overgås kun af Nordsjælland. I 2017 blev der mellem den 23. og 31. december begået godt to indbrud i beboelse per 10.000 indbyggere på Fyn - svarende til knap 100 indbrud. Samtidig tog Fyn den knap så positive rekord med flest indbrud på én dag , da Fyns politi modtog 29 anmeldelser om indbrud den 24. december.

Færre får tyve på besøg

Mens fynboerne kan ærgres over en kedelig statistik på godt to indbrud per 10.000 indbyggere, ser det mindre slemt ud i resten af landet. Tager man landsdelene København by, Østsjælland og Nordjylland, blev der begået et enkelt juleindbrud per 10.000 indbyggere. I Sønderjylland og Østjylland lå tallet på halvandet.

I Vestjylland blev der begået 0,5 indbrud per 10.000 indbyggere i juledagene, mens der på Bornholm ikke var et eneste indbrud.

Selv om de 216 indbrud på landsplan juleaftensdag 2017 var 2,7 gange flere end en gennemsnitsdag med knap 80 indbrud, kan man glædes over, at risikoen for at få huset rodet igennem er mindre nu end tidligere. Fra 2013 til 2017 faldt antallet af juleindbrud med 55 procent på landsplan, og det mener vicepolitiinspektøren fra Nationalt Efterforskningscenter i Rigspolitiet, Lars Mortensen, i høj grad skal tilskrives borgerne selv.

- Der kan være mange grunde til, at vi ser den positive udvikling. Men en vigtig årsag er helt sikkert, at befolkningen både er blevet mere bevidst om at sikre deres bolig og samtidig gør en stor indsats for at holde øje med, hvad der sker i deres lokalområde, sagde han sidste år i en pressemeddelelse.