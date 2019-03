Se tallene: Disse gymnasier har fået flest ansøgninger

Fredag i sidste uge var sidste chance for landets folkeskoleelever til at aflevere en rettidig ansøgning om plads på en af landets ungdomsuddannelser. På Fyn er antallet af ansøgere til det almene gymnasium faldet med små 100 ansøgere siden sidste år, mens den toårige HF er steget med 55 ansøgere.

Antal ansøgere til STX 2019 (Tal for 2018 står i parentes): Sct Knuds Gymnasium 348 ansøgere (383) Odense Katedralskole 398 ansøgere (369)Tornbjerg Gymnasium 158 ansøgere (177)Mulernes Legatskole 187 ansøgere (162)Nordfyns Gymnasium 105 ansøgere (141) Midtfyns Gymnasium 130 ansøgere (119)Nyborg Gymnasium 157 ansøgere (126)Svendborg Gymnasium 307 ansøgere (363)Fåborg Gymnasium 57 ansøgere (56)Vestfyns Gymnasium 193 ansøgere (199)Middelfart Gymnasium 159 ansøgere (195) Antal ansøgere til HF 2019 (Tal for 2018 står i parentes): Odense Katedralskole 91 ansøgere (71) Mulernes Legatskole 46 ansøgere (29)Nyborg Gymnasium 27 ansøgere (28)Svendborg Gymnasium 55 ansøgere (69)Middelfart Gymnasium 33 ansøgere (22) FynsHF 240 ansøgere (206)VUC Odense Ordblinde 43 ansøgere (40)HF og VUC Glamsbjerg 14 ansøgere (29)

Eventuelt flere ansøgere på vej

I år er der dog nye regler om optagelse til de almene gymnasier, hvilket kan være med til at ændre på tallene løbende. Fristen for en rettidig ansøgning var den 1. marts, men eleverne kan efterfølgende stadig søge om optagelse på de almene gymnasier. Det kræver dog, at de deltager i en optagelsesprøve i midten af juni for at blive optaget.

De elever, der har søgt til den egentlige frist den 1. marts, men ikke opfylder alle adgangskravene for at blive optaget på det almene gymnasium skal også deltage i optagelsesprøven. Dette er et nyt tiltag, der blev indført med gymnasiereformen fra 2017. En elev kan blive bedt om at deltage i optagelsesprøven, hvis han eller hun mangler en enkelt prøve på eksamensbeviset fra 9. klasse eller hvis eleven ikke søger direkte fra 9. eller 10. klasse.