Se listen: Her er universiteternes bestyrelsesformænd

En tidligere EU-kommissær, teaterdirektør og departementschefer. Bestyrelsesformændene på de danske universiteter kommer fra flere forskellige baggrunde. Få her et overblik over, hvem de er.

Connie Hedegaard. Arkivfoto: Nils Svalebøg

Aarhus Universitet: Connie Hedegaard Connie Hedegaard er tidligere EU-kommissær og miljøminister i Anders Fogh Rasmussen-regeringen. Desuden var hun minister for nordisk samarbejde og klima- og energiminister. Hun har blandt andet arbejdet som journalist på Berlingske Tidende og været chef for Radioavisen på DR. Hun er uddannet cand.mag. i historie og litteraturvidenskab og har været bestyrelsesformand for Aarhus Universitet siden 2017.

Lene Espersen. Foto: INTS KALNINS/Scanpix 2014

Aalborg Universitet: Lene Espersen Lene Espersen har været medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti i mere end 20 år. I løbet af den tid har hun været udenrigsminister, økonomi- og erhvervsminister og justitsminister. Derudover har hun været politisk ordfører og partiformand. Hun er nu direktør for brancheorganisationen Danske Arkitektvirksomheder. Hun er uddannet cand.oecon. og har været bestyrelsesformand for Aalborg Universitet siden 2016.

Erik Jacobsen. Arkivfoto: Søren Bidstrup /Ritzau Scanpix

Roskilde Universitet: Erik Jacobsen Erik Jacobsen er tidligere teaterchef på Det Kongelige Teater. Derudover har han ligesom de øvrige bestyrelsesformænd et stort kendskab til ministerier. Han har nemlig været departementschef i Kulturministeriet, kontorchef, ministersekretær og fuldmægtig i Finansministeriet. Han stammer fra Otterup og er blandt andet bestyrelsesformand for keramikmuseet Clay i Middelfart. Han er uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet i 1980. Han har været medlem af bestyrelsen for Roskilde Universitet siden 2012.

Mads Krogsgaard Nielsen. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2017

Københavns Universitet: Mads Krogsgaard Thomsen Mads Krogsgaard Thomsen er koncerndirektør for forskning og udvikling i Novo Nordisk. Han er uddannet cand.med.vet. (dyrlæge) fra Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Han har haft en række bestyrelsesposter. Blandt andet for Danmarks Tekniske Universitet, Akademiet for de Tekniske Videnskaber og Cellartis AB. Han har været medlem af bestyrelsen for Københavns Universitet siden 2012 og bestyrelsesformand siden 2017.

Per Falholt. Arkivfoto: Erik Refner /Ritzau Scanpix

Danmarks Tekniske Universitet: Per Falholt Per Falholt er erhvervsleder og administrerende direktør i Per Falholt Global R&D Advisory Services. Derudover er han næstformand i bestyrelsen for DHI, medlem af bestyrelserne for Danfoss A/S, Fonden Universe Science Park og Cytovac A/S. Han er uddannet kemiingeniør fra DTU i 1983. Han har blandt andet beskæftiget sig med bioteknologisk forskning i Novo Nordisk og Novozymes. Sidstnævnte har han i 15 år været koncerndirektør hos med ansvar for forskning og udvikling. Han har været bestyrelsesformand for DTU siden 2013.

Karsten Dybvad. Arkivfoto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Copenhagen Business School: Karsten Dybvad Karsten Dybvad er direktør i Dansk Industri. Han er næstformand for bestyrelsen i PensionDanmark og Pension Danmark Holding. Han har været departementschef i Trafikministeriet, Finansministeriet og Statsministeriet. Han har været økonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og LO. Derudover har han været medlem af bestyrelsen på CBS siden 2011 og formand siden 2016. Han er senest blevet formand for bestyrelsen i Danske Bank, og det kan få betydning for hans post i både Dansk Industri og CBS.

Maria Rørbye Rønn. Arkivfoto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2017

IT-Universitetet i København: Maria Rørbye Rønn Maria Rørbye Rønn er dansk jurist, der siden 2010 har været generaldirektør for DR. Hun har tidligere været ansat i Justitsministeriet og Kulturministeriet. Hun har været bestyrelsesformand for IT-Universitetet i København siden 2017.

Lars Nørby Johansen er afgående bestyrelsesformand for Syddansk Universitet. Arkivfoto: Søren Bidstrup / Ritzau Scanpix

Syddansk Universitet: Lars Nørby Johansen (afgående) Lars Nørby Johansen er afgående bestyrelsesformand på Syddansk Universitet. Han er dansk erhvervsleder, uddannet cand.phil. og begyndte sin karriere som lektor i statskundskab ved Odense Universitet. Senere blev han forsker. I 1988 blev han administrerende direktør for Falcks redningskorps og Falck Holding. Derudover har han haft en lang række bestyrelsesposter.

Niels Thorborg er ny formand for SDU fra den 1. januar. Foto: Peter Leth-Larsen

Syddansk Universitet: Niels Thorborg (fra 1. januar) Succesrig fynsk erhvervsmand. Tog HA på universitetet i Odense, men færdiggjorde ikke sin HD i afsætning. I stedet startede han sit eget firma, som i dag har udviklet sig til en koncern med en række virksomheden i flere forskellige brancher. Mest kendt er L'Easy og OB. Det hele er samlet i moderselskabet 3C Holding med en årsomsætning på omkring tre milliarder kroner.