3. Nogle områder er ikke attraktive

I udkantskommunerne - langt fra universiteterne, hvor de nye læger bliver uddannet - har de svært ved at lokke nye praktiserende læger til, og det betyder, at der længe har været snak om lægemangel her. Også i udsatte områder kan det være svært at få nye læger. To ydernumre har været udbudt i Vollsmose, men ingen læger har ønsket at starte klinik i bydelen.

For at afhjælpe problemet med, at de nyuddannede ikke vil flytte ud i landet, har regeringen planer om at oprette kandidatuddannelser i medicin i for eksempel Køge og Esbjerg i håb om, at de som nyuddannede bliver i disse dele af landet.

Det er dog ikke længere kun Udkantsdanmark, der mangler læger. Også i hovedstadsområdet er der stor mangel på læger.