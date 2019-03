Se kortet: Fynske virksomheder vælter sig i elite-smileyer

Selvom enkelte fødevarevirksomheder indimellem får kritik, bøder og sure smileyer fra Fødevarestyrelsen, er det generelle billede af den danske fødevarebranche et helt andet.

Når virksomhederne har fået fire glade smileyer i træk, får de samtidig en såkaldt elite-smiley, som signalerer, at der her er tale om steder, som virkelig har styr på deres ting. Og den blåstempling er der rigtig mange, der får.

Det viser Fyens Stiftstidendes analyse af data fra Fødevarestyrelsens smileyordning pr. 21. marts 2019.

I dag er der således hele 27.636 virksomheder i Danmark, der har ret til at sætte eliteskiltet op. Det svarer til 51 procent af de 54.046 virksomheder, som har muligheden for at få elite-smileyen.

Og på Fyn ser tallene faktisk endnu bedre ud. Her har hele 53 procent af de 4444 fødevarevirksomheder fået den storsmilende elite-smiley fra Fødevarestyrelsen.

I forhold til andre landsdele bliver Fyn dermed kun overgået af Jylland, hvor 57 procent af fødevarevirksomhederne har en elite-smiley.