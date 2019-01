Se kortet: Det vil sundhedsreformen betyde for dig på Fyn

Står det til regeringen, vil det fra 2021 være slut med regionerne. Sygehusdriften overtages i stedet af fem nye sundhedsforvaltninger, mens 21 såkaldte sundhedsfællesskaber skal koordinere indsatsen mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

Hvert sundhedsfælleskab har sit eget akutsygehus, og det betyder, at fynboerne fremover vil være opdelt i to. Borgerne i Middelfart kommer nemlig til at høre sammen med Fredericia, Kolding og Vejle - og borgerne i trekantsområdet vil skulle benytte Sygehus Lillebælt i Kolding som akutsygehus.