Se de unikke billeder og dronevideo: Tag med henover og indenfor hos Facebook i Odense

Torsdag åbnede Facebook op for sit nye datacenter i Tietgenbyen i Odense

Torsdag den 12. september 2019 blev dagen, hvor it-giganten Facebook satte strøm til sit nye datacenter i Tietgenbyen. Normalt er sikkerheden og adgangskontrollen til Facebook meget striks. Men torsdag fik Fyens.dk's fotograf lov til at skyde løs med kamera og flyve med drone henover datacentret. Se resultatet her:

Det er på det nærmeste uanede mængder computerkraft, som er til stede inde i serverne på Facebooks datacenter i Odense, som åbnede torsdag. Foto: Michael Bager.

En milliard dollars og fire millioner arbejdstimer er der blevet investeret i Facebooks datacenter i Odense. I første omgang sættes der kun strøm på tre af de i alt fire serverhaller i de to serverbygninger ODN1 og ODN2 i det H, som centret er bygget som. Foto: Michael Bager

Nu er der gang i serverne i datacentret i Odense. Det var i oktober 2016, at Fyens.dk kunne afsløre, at Facebook havde købt en kæmpe grund til sit kommende datacenter i Odense. Først i januar det følgende år bekræftede Facebook og Odense Kommune købet. Foto: Michael Bager.

Mens Facebook har droppet planerne om at bygge et datacenter i Esbjerg, er it-giganten íkke afvisende over for tanken om at udvide centret i Odense yderligere. Foto: Michael Bager.

Da Fyens.dk og Fyens Stiftstidende i oktober 2016 kunne afsløre nyheden om Facebooks kommende datacenter, var den jord, som it-giganten havde købt af Odense Kommune, blot en bar mark. Nu står der et funktionsdygtigt datacenter på grunden. Foto: Michael Bager.

Den røde løber var rullet ud, da der torsdag var indvielse af Facebooks datacenter i Odense. Foto: Michael Bager.

Selv om datacentret nu er i funktion, er der fortsat gang i byggeriet på pladsen i Tietgenbyen. Foto: Michael Bager.

De mange servere i datacentret i Odense udvikler en masse varme, som Fjernvarme Fyn kan bruge og omdanne til fjernvarme til sine kunder. Foto: Michael Bager.

I forbindelse med åbningen blev der arrangeret rundvisning på datacentrets område for de indbudte gæster. Foto: Michael Bager.

Irske Niall McEntergart er chef for Facebooks datacentret i Nordeuropa. Her viser han rundt i centret i Tietgenbyen. Foto: Michael Bager.

Driften af datacentret vil sikre Odense et større antal blivende arbejdspladser. Blandt andet til højtuddannede it-folk og andre personalegrupper. Her ses medarbejdere ved skærmene i datacentret. Foto: Michael Bager.

Datacentret er blevet et stort bygningsværk i Tietgenbyen ved Odense. Og it-giganten vil ikke afvise, at centret kan blive endnu større, end det allerede er planlagt. Foto: Michael Bager.

I løbet af de seneste to år har op til 1800 arbejdere hver dag taget turen ind bag hegnet på byggepladsen, hvor hovedentreprenør Mace nu har overdraget nøglerne til bygninger og området til Facebook. Foto: Michael Bager.

Fjernvarme Fyn har siden 2014 arbejdet tæt sammen med Facebook om udnyttelsen af overskudsvarmen fra de tusindvis af servere i det nye datacenter. Fjernvarme Fyn har investeret 135 millioner kroner i løsningen, som reducerer kulforbruget med 10 procent. Foto: Michael Bager

Mange af vores ansatte har taget deres familier med og er faldet til i Odense, fortalte Facebooks datacenterchef for Nordeuropa, Niall McEntegart, under rundvisningen i det 56.500 kvadratmeter store datacenter i Tietgenbyen. Foto: Michael Bager.

I forbindelse med åbningen af datacentret i Odense gav topchefen Niall McEntergart de fremmødte et sjældent indblik i datacentrets teknik. Foto: Michael Bager.

Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel mener, at det rummer en uvurderlig signalværdi for Odense at Facebook valgte at placere et datacenter i Tietgenbyen. Han medgiver dog også, at der i forbindelse med byggeriet har været visse problemer. Foto: Michael Bager.

Den fynske klimaminister Dan Jørgensen (S) var med til indvielsen af datacentret i Odense. Her ses han sammen med Rachel Peterson - vicepresident for infrastruktur hos Facebook-, borgmester Peter Rahbæk Juel samt Niall Mc Entergart, som er chef for Facebooks datacentre i Nordeuropa. Foto: Michael Bager.

Rachel Peterson, vicepresident for Facebooks infrastruktur, havde taget turen fra it-gigantens hovedkvarter i Californien til Odense for at være med til åbningen af datacentret i Tietgenbyen. Foto: Michael Bager.

Facebook har investeret enorme summer i at bygge datacentret i Odense. Kostprisen er cirka en milliard dollar, som er godt 6,7 milliarder kroner. Foto: Michael Bager.

Datacentret blev nærstuderet med stor interesse af de indbudte gæster. Foto: Michael Bager.

Det kræver en enorm mængde strøm at drive datacentret i Odense. Alene det strøm, der forbruges på adressen i Tietgenbyen, kommer til at kunne ses på Danmarks energiforbrug. Foto: Michael Bager.

Torsdagens åbning af datacentret i Odense gav pressen - og dermed offentligheden - et sjældent indblik i, hvad Facebooks datacenter i Odense er for en arbejdsplads. Foto: Michael Bager.

Det er serverne, der fylder det meste i datacentret i Tietgenbyen. Men computerskærme er der også mange af. Foto: Michael Bager.