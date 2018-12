Se billederne fra Nytårsløbet 2018

Det var den 20. udgave og dermed jubilæum for de cirka 1600 deltagere i Nytårsløbet i Odense. Fire har været med alle år.

Omkring 1600 deltagere forberedte sig nytårsaftensdag på årsskiftet ved at løbe en tur på 2,5 kilometer, 5 eller 10 kilometer i den 20. udgave af Nytårsløbet i Odense.

For mange er det blevet en fast tradition at deltage, fordi det samtidig er en god anledning til at ønske godt nytår.

Ved jubilæumsudgaven blev der også meget passende sat løbsrekord, idet Thijs Nijhuis fra Viborg Atletik & Motion løb ruten på 10 kilometer i tiden 29:35 - den hurtigste tid nogensinde i løbets historie, selv om det ikke er den nemmeste rute. En del af turen går gennem Tusindårsskoven og tæt på Eventyr Golf, og derfor var der flere steder let mudder og vandpytter.