Se billederne: Valgets vindere - og tabere

Den konservative Mai Mercado har god grund til smil efter onsdagens valg. Hendes parti blev fordoblet fra seks til 12 mandater, og i sin fynske kreds skaffede den nu tidligere fynske børne- og socialminister sig et sikkert valg til Folketinget med hele 7877 personlige stemmer. En væsentlig forbedring i forholdet til valget i 2015, som gav Mai Mercado 5377 personlige stemmer. På billedet ses også den konservative Kristian Guldfeldt, der ikke havde held til at veksle sit kandidatur til en plads i Folketinget. Foto: Michael Bager.

Der var stor glæde, men også dyb frustration blandt de fynske kandidater, da resultatet af onsdagens folketingsvalg blev kendt.

Op til onsdagens folketingsvalg kæmpede et stort antal kandidater indædt for at blive en af de politikere, der skal repræsentere fynboerne i Folketinget i den næste valgperiode. Da stemmerne var talt op, viste det sig, at 15 mænd og kvinder får plads i det nye Folketing. Valgresultatet var en stor glæde for de valgte og til stor frustration for de fravalgte. Fyens Stiftstidende havde fotografer tæt på politikerne i afgørelsernes timer, og du kan se et udpluk af billederne her:

DF'eren Pernille Bendixen blev et af ofrene for Dansk Folkepartis voldsomme nedtur ved onsdagens valg. Hun mistede den plads i Folketinget, som hun sikrede sig ved valget i 2015. DF gik fra fire til to mandater på Fyn. Ved onsdagens valg fik Pernille Bendixen 1492 personlige stemmer. Væsentligt mindre end i 2015, hvor hun fik 3491 stemmer. Pernille Bendixen ved endnu ikke, hvad hun skal beskæftige sig med, nu hvor karrieren i Folketinget er overstået. Foto: Michael Bager.

Hverken ved valget i 2015 eller ved valget i onsdags lykkes det for den radikale Camilla Hersom at få fynboerne til at stemme hende i Folketinget fra Fyns Storkreds, selv om hun denne gang kunne notere sig en klar fremgang fra 1967 personlige stemmer i 2015 til 3233 denne gang. Modsat valget i 2015 fik De Radikale dog valgt en politiker i Folketinget fra den fynske kreds. Det blev Rasmus Helveg Petersen. Efter at valgresultatet var kendt, meddelte Camilla Hersom, at dette havde været hendes sidste forsøg på at komme i Folketinget. Foto: Michael Bager.

Onsdagens valg gav den unge 27-årige socialdemokrat Bjørn Brandenborg luft under vingerne. Han fløj i Folketinget med hele 6837 personlige stemmer. I stemmetal blev han blandt partifællerne kun overgået af Dan Jørgensen og Trine Bramsen. Socialdemokraten fra Langeland fik flere stemmer end Jan Johansen, Julie Skovsby og Erik Christensen, der alle har siddet i Folketinget i den forgangne periode. Foto; Michael Bager.

Trine Bramsen (midt i billedet), som her ses ved Socialdemokratiets valgfest på Christiansborg, natten til torsdag, kan glæde sig over et flot valg i det fynske,. Hun fik 10.594 personlige stemmer i Fyns Storkreds. Kun partifællen Dan Jørgensen var bedre til at hive stemmer hjem fra fynboerne. Han fik mere end 15.000 personlige stemmer og blev topscorer på Fyn. Ingen af de to succesrige socialdemokrater vil på nuværende tidspunkt forholde sig til eventuelle ministerposter, hvis det lykkes for deres partiformand at danne en regering. Foto: Sugi Thiru.

Karsten Hønge endte i voldsomt stormvejr, da han efter valget til Europa-parlamentet frasagde sig sit mandat i det europæiske parlament. Han fik dog grund til at juble, da stemmerne ved onsdagens folketingsvalg var talt op. Han fik 4146 personlige stemmer, og det var en forbedring i forhold til valget i 2015, der gav ham 2647 personlige stemmer. Dengang var han dog også i den fynske valgkamp i skarp konkurrence med tidligere partiformand Annette Vilhelmsen, som Karsten Hønge endte med at slå på målstregen. Foto: Kim Rune

Efter at have været borgmester i både daværende Ullerslev Kommune, Nyborg Kommune og siden fynsk valgt folketingsmedlem, må socialdemokraten Erik Christensen nu sande, at den politiske karriere indtil videre er sat på pause. Foto: Michael Bager.