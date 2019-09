Se billederne: Tyvekoster fundet ved Esbjerg kan være fra indbrud på Fyn

Syd- og Sønderjyllands Politi håber på at finde ejere fra Fyn til nogle af de formodede tyvekoster, som er dukket op under flere ransagninger i Vestjylland.

Esbjerg/Fyn: Ved flere ransagninger i området omkring Esbjerg har Syd- og Sønderjyllands Politi fundet en del genstande, som formodes at stamme fra indbrud i Midt- og Sydjylland og på Fyn. Nu beder politiet ofre for indbrud på Fyn om at tjekke, om de kan genkende nogle af de fundne genstande.

Ifølge politiet er der både genstande fra industri- og byggebranchen og fra private hjem. Politiet har blandt andet fundet større maskiner, værktøj og køretøjer som motorcykler, atv'er (firehjulede motorcykler), rensemaskine og støvsugere til industribrug samt professionelt håndværktøj og udstyr til værksteder.