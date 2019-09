Se billederne: Blandt politikere, kendisser, krybdyr og flere tusind fynboer til Det Fynske Folkemøde

Det Fynske Folkemøde hos Fyens Stiftstidende blev en vild oplevelse. Blandt andet for deltagerne til naturformidler Emil Sanderhoffs foredrag om familiens tur til Kaukasus. Her bærer Emil Sanderhoff en slange rundt blandt publikum. Foto: Birgitte Carol Heiberg.

Det myldrede ind med mennesker og et enkelt krybdyr, da der lørdag for syvende gang blev holdt Det Fynske Folkemøde i Fyens Stiftstidendes mediehus i Odense.

Lørdag blev der for syvende gang holdt Det Fynske Folkemøde i Fyens Stiftstidendes mediehus i Odense. Og som alle de tidligere år blev det et folkemøde med masser af spændende debatter og indslag fordelt over fire timer på mediehusets fire etager. Se en stribe billeder fra Folkemødet her. Find dig selv eller en, du kender:

Interviewet mellem Jim Lyngvild og journalist Martin Kloster blev et af de mest velbesøgte på Folkemødet i mediehuset i Odense. Den fynske historiefortæller, modedesigner, forfattere med meget mere havde et godt greb i det veloplagte publikum. Foto: Birgitte Carol Heiberg.

For syvende gang blev der holdt Det Fynske Folkemøde, og for syvende gang uddelte Fyens Stiftstidende hædersprisen Bland dig Prisen. I år blev det Det blev Fiskeskolen Fyen, der vandt Bland dig Prisen på 25.000. Fra venstre ses chefredaktør Poul Kjærgaard, Gerhardt Andersen, Kurt Christensen, Henning Jakobsen og Erik Pontoppidan. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Direktør Frederik Barfoed er en af de største ejendomsbesiddere i Odense. Sammen med by- og kulturrådmand Jane Jegind var han blandt deltagerne til en debat om Odense i forvandling. Foto: Michael Bager.

Klokken ti lørdag formiddag genlød Fyens Stiftstidendes mediehus i Odense af sang og musik fra violin, da den syvende udgave af Det Fynske Folkemøde blev sunget i gang. Foto:

Fyens Stiftstidendes chefredaktør Poul Kjærgaard var glad over at kunne byde de mange fremmødte velkommen til Det Fynske Folkemøde. Det syvende af sin slags. Ifølge chefredaktøren beviser et arrangement som folkemødet, at et mediehus som Fyens Stifstidende er fuld af liv og ikke i en livstruende krise. Foto: Michael Bager.

Den konservative partiformand Søren Pape Poulsen har haft noget at spekulere over på det seneste, hvor sammenholdet i blå blok har været ikke eksisterende på grund af blandt andet krisen i Venstre. Partiformanden gav sit syn på den aktuelle politiske situation under lørdagens folkemøde hos Fyens Stiftstidende. Foto: Birgitte Carol Heiberg.

Venstres tidligere regionsrådsformand og forsvarsminister Carl Holst gav under sit besøg på Det Fynske Folkemøde sin udlægning af tingenes tilstand i Venstre. Her ses han i samtale med avisen Danmarks politiske redaktør Thomas Funding. Foto: Michael Bager

Klimaet og klimaforandringerne fyldte en del på Det Fynske Folkemødet og var omdrejningspunktet for flere debatter. Centralt i disse debatter var klimaforsker Sebastian Mernild, der kommer fra Odense. Den fynske akademiker er blandt verdens førende forskere på sit felt. Blandt andet har han plads i FN's klimapanel. Foto:

En lang række af avisens reportere lavede interview med de mange gæster på Det Fynske Folkemøde. Her der det reporter Lærke Bjørn Bang, der har fået fornøjelsen af at holde den slange, som naturformidler Emil Sanderhoff havde medbragt. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Nuværende folketingsmedlem og tidligere minister Mai Mercado var med i en diskussion om, hvorvidt den grønne omstilling er en politisk illusion. Foto: Michael Bager.

Forleden præsenterede den socialdemokratiske forsvarsminister Trine Bramsen en række nye forsvarspolitiske initiativer med statsministeren. Lørdag var den sydfynske minister med til en debat om Danmark i den nye verdensorden. Foto: Michael Bager

Fyens Stiftstidende vil gerne bidrage med konstruktiv og løsningsorienteret journalistik. Det sker blandt andet gennem samarbejde med en række fynske gymnasier. Blandt andet Middelfart Gymnasium hvor en del elever havde taget turen til Odense for at diskutere løsninger på klimaudfordringerne. Foto: Michael Bager

Jim Lyngvild er meget optaget af de nordiske guder og vikingetiden. Det fortalte han på lørdagens folkemøde, hvor han også blev spurgt ind til den store tatovering med runer, som han har på sit hoved. Foto: Birgitte Carol Heiberg.

At naturformidler Emil Sanderhoff havde medbragt en slange til lørdagens folkemøde bragte følelserne frem hos publikum. Foto: Birgitte Carol Heiberg.

Lørdagens fynske folkemøde i Odense var også et blik ind i fremtiden. Gæsterne kunne med egne øje se, hvordan letbanens vogne kommer til at tage sig ud. Letbanechef Mogens Hagelkjær var klar til at svare på spørgsmål. Foto: Michael Bager

Smagen af Fyn var også rykket ind i mediehuset under folkemødet og bød på mange fristelser. Foto: Michael Bager

Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (til højre), politidirektør Arne Gram og borgmester Søren Steen Andersen (V) diskuterede tryghed og den fynske politidækning på lørdagens folkemøde i Odense. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Ódense Håndbolds Kathrine Heindahl og Nycke Groot var også med til lørdagens folkemøde hos Fyens Stiftstidende. De to spiller står med sådan en avisside, de selv håber at komme med på, når sæsonen slutter næste år. Nemlig som dansk mester. Siden her er fra Stjernens mesterskab i 1986. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Den fynske robotindustri stormer fremad og var naturligvis også at finde på folkemødet hos Fyens Stiftstidende lørdag. Her ses Robot Michael Hye Nielsen og Jørn Bak Hansen

Torben Frigaard Rasmussen er en succesfuld investor og forretningsmand i det fynske. Han fortalte om sine succesfulde investeringer under en af de mange debatter under lørdagens folkemøde hos Fyens Stiftstidende.

Jim Lyngvild har hele tiden gang i nye projekter. Snart kan han opleves i en tv-serie med Ghita Nørby på DR. Det fortalte han blandt mange andre ting under lørdagens folkemøde. Foto: Birgitte Carol Heiberg.

Humøret var højt, og smilene mange, da Jum Lyngvild blev interviewet på folkemødet i Odense. Foto: Birgitte Carol Heiberg.

Stemningen var god og afslappet på lørdagens folkemøde hos Fyens Stiftstidende i Odense. Her er det landets forsvarsminister Trine Bramsen, der får sig en snak med et par af deltagerne. Foto: Michael Bager

"Odense i forvandling" blev diskuteret i et propfyldt medielab hos Fyens Stiftstidende under folkemødet lørdag. Med i debatten var by- og kulturrådmand Jane Jegind (V), byrådsmedlem Anders Berthelsen (S), storudlejer Frederik Barfoed, arkitekt Andreas Isager og Tony Christrup fra AS Gruppen. Vært var Fyens Stiftstidendes Odense-redaktør Erik Thomsen. Foto: Michael Bager

E-sport havde også fundet vej til lørdagens folkemøde hos Fyens Stiftstidende. Her kunne den ældre generation lærer nyt af den yngre. Den professionelle gamer TOnse (Tonny Huynh) forklarer Tommy Duus, Morud om spillet Fortnite. Foto: Michael Bager

Betjente fra Fyns Politi og redaktionschef Peter Hagmund-Hansen i samtale ved den model af Odenses kommende letbane, som var sat op ved folkemødet. Foto: Michael Bager

Lækkerierne fra Smagen af Fyn havde mange af folkemødets gæster fået smag for. Foto: Michael Bager.

Traditionen tro trak Det Fynske Folkemøde masser af gæster til Fyens Stiftstidende mediehus i Odense. Der var aktiviteter på alle mediehusets fire etager. Foto: Birgitte Carol Heiberg.

Hvordan går det med byggeriet af det nye supersygehus ved Syddansk Universitet i det sydøstlige Odense. Det fortalte nyt OUH-direktør Torben Hedegaard om på lørdagens folkemøde. Han blev interviewet af journalist Jonas Ancher Nyeng. Foto: Birgitte Carol Heiberg