Schaldemose sprænger S-listen på Fyn: - Fynboer vil gerne stemme på fynboer

Christel Schaldemose (S) får 17.563 stemmer på Fyn og slår dermed sit eget partis spidskandidat. Det betyder, at Socialdemokratiet bryder Venstre-dominansen og sejrer på Fyn. - Jeg havde slet ikke tænkt tanken, at det kunne gå så godt, lyder det fra Schaldemose, der tror, det har gjort en forskel, at hun selv er fynbo.

Fyn er en rød plet i et blåt Danmark. Det er konklusionen ovenpå Europa-Parlamentsvalget, hvor Venstre er blevet det største parti i 44 ud af 92 valgkredse - men ikke i de fynske kredse, hvor Socialdemokratiet står tilbage som sejrherrer. Det skyldes ikke mindst nummer to på stemmesedlen, Christel Schaldemose, der endte som partiets helt store stemmesluger med 17.563 personlige stemmer på Fyn. - Jeg er målløs. Jeg havde ikke engang tænkt tanken, at det kunne gå så godt. Jeg er simpelthen så stolt, siger den fynske socialdemokrat, der fortsætter: - Jeg har ikke haft indtryk af, at jeg ville få et kanonvalg, mens valgkampen har stået på. Jeg har mødt en del vælgere, der har sagt, at de godt ved, hvem jeg er, men det er ikke noget, der har fået mig til at tro, at jeg ville få så mange stemmer på Fyn.

Største stemmeslugere på Fyn 1) Morten Løkkegaard, Venstre, 18.638 stemmer2) Christel Schaldemose, Socialdemokratiet, 17.563 stemmer



3) Magrete Auken, SF, 16.248 stemmer

Ingen fynske V-kandidater Christel Schaldemose ender på Fyn med et højere stemmetal end sit eget partis spidskandidat, Jeppe Kofod. Hun slår også SF's Magrete Auken og ikke mindst Venstres Søren Gade, der har vundet mange kredse særligt i Jylland. Faktisk bliver hun kun overgået af Venstres spidskandidat, Morten Løkkegaard, med 18.638 personlige stemmer. Selv fremhæver Christel Schaldemose sin store tilstedeværelse på Fyn under valgkampen, som hun mener, har været med til at gøre, at Fyn bryder med Venstre-dominansen i resten af landet. Og så afviser hun ikke, at hendes eget fynske ophav, har spillet en rolle. - Venstre ikke haft nogen tydelige, fynske kandidater. Det kan måske forklare, hvorfor Fyn er blevet rødt. Fynboer vil gerne stemme på fynboer, siger Christel Schaldemose, der føler en særlig glæde over det fynske resultat. - Alle stemmer er selvfølgelig vigtige, men det gør bare noget særligt, når stemmerne kommer fra ens hjemstavn, siger hun.