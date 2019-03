I juni 2013 fandt to drenge den 33-årige Helle Sørensen fra Tommerup liggende død på gulvet i det nedlagte savværk i Tommerup Stationsby. Det var dette drab, at succesforfatteren Mads Peder Nordbo og hans datter kom uforvarende tæt på.

Fundet af liget af den 33-årige Helle Sørensen på det nedlagte Tommerup Savværk i Tommerup Stationsby i sommeren 2013 blev en af årets mest omtalte kriminalsager.

Det var to 10-årige drenge, der om eftermiddagen mandag den 10. juni 2013 fandt Helle Sørensen liggende død på gulvet inde i savværket.

Helle Sørensen boede på Nyholmgaarden - et midlertidig botilbud for voksne mennesker med sindslidelser - og hun havde umiddelbart før sin død ytret sig på det sociale medie Facebook om sin svære kamp mod sin psykiske sårbarhed:

"Vi er nogle, som "kæmper" med en skjult sygdom og har brug for jeres forståelse og opbakning. Det er svært at forklare noget til nogen - når det ikke kan ses udefra. Livet er invaliderende når ...det er en daglig kamp at være syg på indersiden, mens man ser fin og normal ud på ydersiden, skrev Helle Sørensen i et opslag på Facebook.

Dagen efter fundet af Helle Sørensens lig anholdt politiet en 74-årig mand med bopæl i Faxe på Sydsjælland og sigtede manden for at have dræbt Helle Sørensen med flere knivstik i hånden og ved at sætte en snøre om hendes hals.

Sigtelsen lød på drab subsidiært medlidenhedsdrab af Helle Sørensen, og politiet oplyste, at gerningen havde fundet sted i tidsrummet fra klokken 16.30 til klokken 18.30 søndag den 9. juni 2013.