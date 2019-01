Sammen i jagten om turister: Det skrev restauranter og hoteller under på

De ni samarbejdspartnere i Gastro Fyn skrev tirsdag formiddag under på Det Fynske Madmanifest, som markerede startskuddet på samarbejdet, der skal være med til at skabe international interesse om den fynske madscene. Få her et overblik over, hvad de skrev under på.

1. Den fynske sjæl Vi vil være tro mod vores fynske region, dens producenter og leverandører.

2. Råvarer Sæsonens lokale råvarer vil altid afspejle sig i retter eller som tilbehør på vores menukort.

3. Kokkefaglig stolthed Vi vil forædle og tilvirke vores råvarer med kokkefaglig stolthed, passion og smag.

4. God kvalitet Vi vil altid bruge produkter af den højeste kvalitet, lokale som importerede.

5. Bæredygtighed Vi vil være opmærksom på at bruge bæredygtige råvarer fra skov, hav og mark.

6. Samarbejde Vi vil samarbejde mellem vores køkkener med events og fælles gastronomiske tiltag.

7. Innovation Vi vil være innovative og i bevægelse, men stadig tro mod de klassiske tilberedelsesmetoder.

8. Håndværk Vi vil være stolte over vores håndværk og vores produkter.

9. Gastronomisk rejsemål Vi vil gøre Fyn til et gastronomisk rejsemål, der er værd at rejse til.