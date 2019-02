Salgstiden falder - prisen stiger

Anderledes ser det ud for boligejere, som skal sælge enten et rækkehus eller en villa på Fyn. De kan glæde sig over, at der især i de seneste tre år er skåret heftige lunser af salgstiden og over, at de høje priser i storbyerne får flere og flere købere til at søge mod billigere kvadratmeter.

Gennemsnitlig salgstid for rækkehuse og villaer på Fyn i perioden 2010-2018. 2010: 198 dage. 2011: 197 dage. 2012: 233 dage. 2013: 238 dage. 2014: 236 dage. 2015: 233 dage. 2016: 227 dage. 2017: 208 dage. 2018: 191 dage. Salgstider for de enkelte kommuner for årene 2010, 2015 og 2018: Assens: 205/305/268 dage. Faaborg-Midtfyn: 214/274/188 dage. Kerteminde: 231/231/195 dage. Langeland: 215/361/280 dage. Middelfart: 220/239/204 dage. Nordfyns: 207/227/208 dage. Nyborg: 190/245/174 dage. Odense: 178/148/121 dage. Svendborg: 181/268/239 dage. Ærø: 350/305 (2012 og 2018 tal. I 2010 var der for få handler). Boligtyper: Villaer/rækkehuse - uden projektsalg og skuffesager. Salgspris per kvadratmeter for årene 2010, 2015 og 2018 : Assens: 8124 kr./6968 kr./7382 kr. Faaborg-Midtfyn: 7963 kr./6875 kr./7859 kr. Kerteminde: 9332 kr./10.137 kr./10.515 kr. Langeland: 6028 kr./4452 kr./5198 kr. Middelfart: 10.664 kr./10.778 kr./11.638 kr. Nordfyns: 7477 kr./6888 kr./7545 kr. Nyborg: 9892 kr./7906 kr./9095 kr. Odense: 12.790 kr./13.429 kr./15.378 kr. Svendborg: 11.141 kr./9964 kr./11.595 kr. Ærø: 4483 kr./5599 kr. (2015 og 2018 tal). Kilde: Boligsiden.dk.

- Der er ingen tvivl om, at det går godt på boligmarkedet på Fyn, som et blevet et meget attraktivt sted at bo. Der er god aktivitet på villaer og rækkehuse, som er det, der sælges meget på Fyn, hvor det stort set kun er Odense, der har et marked for ejerlejligheder. I Odense er priserne også steget, og når det sker, spreder køberne sig som ringe i vandet. Man kigger efter, hvad man kan få for pengene uden for byen, siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør i Boligsiden.dk, som er ejet af de danske ejendomsmæglere og dækker 95 procent af det danske boligmarked.

De findes i de fynske kommuner, og i 2018 røg den gennemsnitlige salgstid for en villa eller et rækkehus på Fyn for første gang siden 2011 under 200 dage, helt præcist var den ifølge Boligsiden.dk på 191 dage.

Udbuddet faldet på Fyn

Samtidigt med, at salgstiden falder i det fynske, er også udbuddet af boliger i Region Syddanmark for nedadgående, og det er stik imod tendensen i resten af landet.

- Udbuddet er en svær størrelse, fordi et fald kan være udtryk for to vidt forskellige ting. Det kan være, fordi salget halter, og at husejerne derfor tøver med at sætte til salg. Omvendt kan det være, fordi der har været mange salg. Syddanmark var sidste år den region, hvor salget steg mest, så faldet i udbuddet er snarere et udtryk for mange salg end det modsatte, siger Birgit Daetz.

Samme holdning har Finans Danmark:

- Det er værd at bemærke, at der nu er færre huse til salg i landsdele, hvor boligmarkedet har haft sværere ved at komme op i gear efter krisen. Det peger på, at husmarkedet er i god gænge over hele landet også uden for de større byer, siger Ane Arnt Jensen, som er viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

Ved indgangen til 2019 var der godt 34.000 boliger til salg i Danmark - det er det højeste antal de seneste fem år.