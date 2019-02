Sag om skud og køllevold vender op og ned på byretten: Tvunget til at købe nye møbler

I selve domhuset på Albanigade har ingen af retssalene en størrelse, som vil kunne ramme så mange, så derfor er det Østre Landsrets retssal i en sidebygning over for Odense Arrest, der skal bruges.

Netop at der er 15 tiltalte, som hver skal have en forsvarer ved sin side, har betydet, at Retten i Odense gennem flere måneder har været i gang med forberedelserne. For eftersom det er første gang, domhuset har en sag med så mange tiltalte på én gang, kræver det en masse ændringer i den retssal, som skal bruges.

Sagen handler om en 25-årig mand, der den 1. oktober 2017 blev skudt flere gange i benet og gennemtævet med et aluminiumsbat i den lille landsby Kølstrup syd for Kerteminde. 15 unge og yngre mennesker, heraf nogle af dem med tilknytning til banden Gremium, er tiltalt i nævningeretssagen.

- Vi bygger retssalen om for at få plads til tingene, fortæller Torben Christiansen, administrationschef ved Retten i Odense.

14 af de 15 unge mennesker er alle tiltalt for vold af særlig farlig karakter ved den 1. oktober 2017 på Kertinge Bygade i Kølstrup i fællesskab med flere andre at have trukket en 25-årig mand ud af bil, og tildelt ham slag med en kølle, hvorefter han flygtede fra steder.De tildelte ham også adskillige slag med blandt andet et baseballbat og golfkøller samt spark, og skød ham på kroppen, i skridtet og på benene flere gange med et skarpladt skydevåben. Flere af de tiltalte er i forvejen dømt for vold af særlig farlig karakter. Fordi der er tale om skydevåben i det offentlige rum vil Anklagemyndigheden have straffen forhøjet med indtil det halve. Dermed kan straframmen nå op over fire år, og derfor kører sagen med nævninge. Det betyder, at der i første omgang skal tages stilling til skyldspørgsmålet, og kendes de skyldige skal der bagefter udmåles en straf. Den 15. person er tiltalt for almindelig vold og for trusler mod den 25-årige mand. Sagen begynder 25. februar og slutter 29. marts.

Ekstra borde og udstyr

Landsretssalen er bygget inden for de seneste år og er derfor bedre gearet til at have så mange tiltalte, forsvarere, dommere, nævninge, betjente og tilhørere involveret i retssagen, som kommer til at køre over mere end en måned.

Sagen begynder nemlig den 25. februar, men først i slutningen af marts ventes der at falde dom.

- Det er ikke hverdagskost, men sagen behandles på fuldstændig samme måde som alle andre sager. Alle skal have mulighed for at høre og se under sagen, og eftersom vi bruger en stor retssal er der langt fra bagerste række op til dommerne, siger Torben Christiansen.

Konkret bliver retten vendt rundt, så nævninge og tiltalte med deres forsvarere kommer til at sidde anderledes end det er tilfældet ved normale sager. Men eftersom hver tiltalt skal have sin forsvarer siddende ved sin side har det været nødvendigt at indkøbe et ekstra antal borde. Administrationschefen vurderer, at udgiften er på over 100.000 kroner.

- Det kommer til at koste os nogle penge, men så har vi også bordene og udstyret til andre steder. Det er ikke sådan, at pengene bagefter er spildt, for vi kan sagtens bruge det, vi køber, senere, siger Torben Christiansen.

Hvert bord udstyres med en skærm, så alle tydeligt kan følge med i de videoovervågningsbilleder, der skal vises undervejs i sagen, men dem har man i forvejen i domhuset.

I retssalen bygges der også to podier op til de tiltalte.