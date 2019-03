Middelfart: Den 22. december 2014 blev en mand spændt fast med bælte på Psykiatrisk Afdeling i Middelfart. 308 dage senere - den 26. oktober 2015 - blev han løsnet permanent fra bæltet. I de mellemliggende 10 måneder blev han ifølge sin forsvarer kun sluppet løs af bæltet to gange. Toiletbesøg foregik med bækken, og han blev vasket, mens han var fastspændt.

Manden, som er psykisk syg, er blevet idømt en tidsubestemt straf for flere tilfælde af vold, og han anses som farlig. Han skulle derfor have været på den særlige sikringsafdeling i Slagelse, men der var ikke plads til manden, som derfor blev anbragt i Middelfart. Her overfaldt han en sygeplejerske, og derefter blev han spændt fast med bælte.

Efter 10 måneders fiksering til en seng kunne manden ikke længere gå, og han måtte den første tid derefter bruge kørestol for at komme rundt.

Mandens advokat, Claus Bonnez, har på hans vegne sagsøgt Region Syddanmark og krævet, at den langvarige bæltefiksering bliver kendt ulovlig, og at hans klient bliver tilkendt en godtgørelse på en halv million kroner.

Sagen begyndte i april sidste år ved Retten i Odense. Her blev sagen, trods protest fra Claus Bonnez, indbragt for Retslægerådet, som nu er kommet med sin vurdering. Men det får ikke Claus Bonnez til at forvente nogen hurtig afgørelse på sagen.

- Det er helt sikkert bare første stoppested i en lang proces, for det er en af de sager, vi tager videre ned til Strasbourg (Menneskerettighedsdomstolen, red.), for det er stort set uden undtagelse, at Retslægerådet giver myndighederne medhold. Og det er et påfaldende stort antal sager, hvor Retslægerådet uden videre accepterer de her fikseringer, siger han til Fyens.dk.