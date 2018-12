Særligt mænd bør passe på: Vovet kørsel på landeveje er største årsag til dødsulykker

Det er ofte på landevejene, at bilister kører galt, fordi de vover at sætte farten lidt højere op end normalt. Foto: Michael Bager

I 2017 blev 15 personer dræbt i trafikken på Fyn. De fleste var mænd, der kørte galt på de fynske landeveje.

Mange af os har formodentlig prøvet at køre på en lige landevej og i et kort øjeblik blive fristet til at tage et kig på mobiltelefonen eller en tår af kaffen i termokruset. Man kender jo vejen så godt, man er i kontrol med den ene hånd på rattet, og man er i øvrigt næsten hjemme. Men det er altså den form for uopmærksomhed, som typisk går forud for dødsulykker i trafikken. Det mener Vejdirektoratet, der netop har offentliggjort en rapport over døds- og trafikulykker på Fyn og i resten af landet i 2017. Rapporten viser, at 15 ud af i alt 175 trafikdræbte sidste år var fynboer, hvilket placerer Fyn under landsgennemsnittet. Halvdelen af ulykkerne skete i Odense Kommune, men den største andel af de dræbte, i alt ni personer, omkom i ulykker på landet.

Sætter farten op på landevejen Hos Fyns Politi fortæller politikommissær og leder af færdselsafdelingen Preben Ingemansen, at man har brug for tid til at dykke ned i de enkelte ulykker, hvis man skal kunne sige noget specifikt om den tendens. - Jeg kender ikke uheldene i detaljer, så jeg kan ikke vide, hvad der har været årsag til dem. Det kræver, at jeg får mulighed for at undersøge, hvorfor de forskellige uheld er sket, siger han. Afdelingsleder hos Vejdirektoratet Marianne Foldberg Steffensen forklarer dog, at det særligt er på landevejene, at mange bilister vover at skrue lidt ekstra op for speederen. - Og så kan det handle om landevejenes indretning. Der er ikke noget autoværn i midten, så nogle af de farligste ulykker er frontal kollision eller bilister, der kører med høj fart ind i træer, cyklister eller lignende. Og så handler det om, hvad du laver, når du kører. Mange føler sig komfortable og ved udmærket godt, hvordan vejen forløber. Vi har påvist, at man tit kommer til skade, når man er tæt på sit hjem, siger hun.

Flest mænd kører galt 11 ud af de 15 dræbte på Fyn i 2017 var mænd. Det er ikke bemærkelsesværdigt i forhold til tallene på landsplan, hvor kun én ud af fire var kvinder, og det skyldes altså, at mandlige bilister tager flere chancer i trafikken, mener Marianne Foldberg Steffensen. - Desværre ligger det nok både til kønnet og til alderen. Når man siger, at det typisk er mænd, der kører galt, siger mændene, at de også oftere kører i bil. Vi har undersøgt, om det er rigtigt, og selvom man korrigerer for antallet af kørte kilometer, er mænd stadig overrepræsenterede, forklarer afdelingslederen. Udover at opfordre bilisterne til at passe på hastigheden, gør hun opmærksom på, at 30 procent af de dræbte i 2017 blev fundet uden sikkerhedssele på. - Mange biler har en selealarm, som er ret irriterende at høre på, men vi ser, at nogle spænder selen og sætter sig på den, eller også har man en afklippet sele siddende i. Nogle gør altså aktive ting for at slippe for selen, mens andre måske bare har glemt den eller tænker, at de kun lige skal ned i brugsen, forklarer Marianne Foldberg Steffensen. Antallet af trafikdræbte på Fyn har ligget nogenlunde stabilt siden 2014, hvor det dog blev halveret i forhold til 2013. Ifølge Vejdirektoratet er tallet på landsplan et af de laveste siden anden verdenskrig.