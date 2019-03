Sad varetægtsfængslet næsten et år: Uskyldig Kølstrup-skudmand vil have erstatning

Den mulige skudmand, der skulle have skudt MJ 1. oktober 2017, har siddet varetægtsfængslet næsten et år. Tirsdag blev han kendt uskyldig. Og nu vil han have erstatning - på 269.350 kroner.

For første gang i Kølstrup-retssagen var der et smil på JM's læber tirsdag. Efter næsten et års varetægtsfængsling blev han tirsdag kendt uskyldig.

- Det er virkelig rart. Det er en ubeskrivelig følelse, lød det fra den unge mand foran retsbygningen i en af dagens pauser.

Han var blevet udpeget som manden, der skulle have skudt MJ ved Kølstrup den 1. oktober 2017. Noget, han har siddet varetægtsfængslet for siden den 16. maj 2018. Men efter alle beviser i sagen var blevet fremlagt, blev han løsladt for en uge side. Noget, der indikerede, at han ville blive kendt uskyldig.

Og med tirsdagens kendelse vil der komme et krav om erstatning for uberettiget varetægtsfængsling, fortalte JM's forsvarsadvokat Gitte Juul Jensen.

- Han har siddet næsten et år. Selvfølgelig vil han søge erstatning, sagde hun og sendte en tak til menneskerettighederne.

- Han er blevet frikendt med henvisning til menneskerettighedernes artikel seks. Der har ikke været mulighed for kontraafhøring af det afgørende vidne og dermed det eneste bevis mod min klient. Jeg synes, det er dejligt, at det hele ikke står og falder med en persons forklaring, siger hun.