Sad og sov i sin bil: Bulgarsk mand vækket og anholdt af politiet

En politipatrulje undrede sig over, hvorfor en bulgarsk mand sad og sov i sin bil natten mellem søndag og mandag. Bilens indhold gjorde, at mand og bil nu befinder sig på politistationen.

En 39-årig bulgarsk mand blev vækket og senere hen anholdt af politiet klokken halv et natten mellem søndag og mandag på rastepladsen Kildebjerg Nord, fortæller Lars Thede, vagtchef hos Fyns Politi.

- En patruljevogn undrede sig over, hvorfor der sad en mand og sov inde i en bil på bulgarske nummerplader. Da man undersøgte bilen nærmere, opdagede betjentene, at bilen var fyldt med håndværktøj, mest elværktøj, ligesom der også var en del tøj med prismærker på. Det hele formodes at være tyvekoster, oplyser Lars Thede.

Og ud fra den formodning blev manden anholdt. Manden, bilen og de formodede tyvekoster befinder sig nu politistationen.

- Han skal afhøres mandag formiddag med en tolk, og så vil det blive vurderet, om han skal fremstilles i grundlovsforhør, lyder det fra vagtchefen.