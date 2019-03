Sådan undgår du en sigtelse: Peberspray er kun lovlige i hjemmet

Her er reglerne for, hvordan du køber en peberspray, bruger og opbevarer den.

Den sprøjtende væske får øjnene til at svie, gøre ondt, kalde desperat på vand, hæve og blive røde. Pebersprayen er et effektivt redskab til at få pacificeret de fleste. Og fra årsskiftet er det blevet lovligt for almindelige danskere at have den effektfulde væske i hjemmet.

Men der har samtidig også været en stor del konfiskeringer af netop peberspray, oplyser Toldstyrelsen.

Det er Københavns Politis oplevelse, at folk ikke er klar over, at de peberspray, de her erhvervet sig, eller måden, de har erhvervet dem på, er ulovlig. I tre punkter herunder kan du blive klogere på, hvordan du kan sikre dig en peberspray uden at modtage en sigtelse i stedet.