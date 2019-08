Sådan undgår du en sigtelse: Køb pebersprayen og kniven i en dansk butik

2. Med et formål er kniven lovlig

Det mest oplagte er at lade være med at gå på Wish eller en anden side for at købe et våben. Det gør sig også gældende for knive. På hjemmesiden fremgår det nemlig ikke, om de er ulovlige i Danmark.

Det er en kniv som hovedregel heller ikke, hvis man bruger den til et anerkendelsesværdigt formål. Det kan for eksempel være i forbindelse med jagt, fiskeri, sport eller arbejde som håndværker.

Hvis man skal bruge en kniv til nogle af de formål, er det bedste at gå til en dansk forhandler, der kun må sælge til folk, hvis de kan fremvise en tilladelse eller bevise, at det er til et anerkendelsesværdigt formål.

Selvom knivene sælges på en dansk hjemmeside, kan de være ulovlige.