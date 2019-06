Sådan står partiet: Fundings dom over Venstre

Avisen Danmarks politiske redaktør Thomas Funding vurderer Venstres landspolitiske dagsform.

1. Partiets styrker - Venstre har haft magten i 14 ud af de seneste 18 år og bærer derfor en stor del af æren for, at det går så godt i Danmark med for eksempel beskæftigelsen og med betalingsbalancen. Det giver partiet en troværdighed over for vælgerne i forhold til økonomien, og så har de samtidig et meget erfarent hold. Både deres formand Lars Løkke Rasmussen og flere af ministrene har været med i mange år.

2. Partiets svagheder - Efter noget tid vil vælgerne have noget nyt, og det er ved at ramme Venstre nu. Partiets svaghed er, at de ser lidt slidte ud. Det tynger at have magten i så mange år, hvor der skal indgås mange kompromiser og tages hensyn til samarbejdspartnere, og det udvander også partiets politiske profil. - Fire uger før et valg har Venstre pludselig lagt kursen om og søger mod midten. De vil bruge det økonomiske råderum på vækst i den offentlige sektor. Det er op ad bakke at sælge det budskab troværdigt på kun fire uger. - Derudover er partiets udfordring, at Lars Løkkes personlige sager om GGGI og undertøjet stadig hænger i gardinerne. Partiet virker låst på et niveau omkring de 18 procent af vælgerne.

3. Hold øje med - Lige nu ser det ud til, at blå blok taber valget, og Lars Løkke derfor ikke er statsminister efter valget. En meget stor del af de ledende kræfter i Venstre mener, han så også er færdig som partiformand, og det betyder, at nogle sidder og tænker over, hvad der så skal ske. - Skrækscenariet for Venstre er, at de interne magtkampe blusser op inden valget. Der skal meget lidt til at antænde det bål, men det vil være gift for partiet.