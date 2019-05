Sådan står partiet: Fundings dom over Konservative

Avisen Danmarks politiske redaktør Thomas Funding vurderer Konservatives landspolitiske dagsform.

1. Partiets styrker - Konservative har rigtig meget plads at spille på på den borgerlige bane, efter Venstre har taget et kæmpe herresving ind mod midten af dansk politik. Det giver plads til, at både Konservative og Liberal Alliance kan slå sig op som ægte borgerlige - især på den økonomiske del. Liberal Alliance virker dog så vingeskudte, at de ikke formår at udnytte muligheden, og det giver Konservative endnu mere plads. - Samtidig har partiet med deres ministerposter profileret sig på områder, der matcher de Konservative mærkesager. Det er især justitsområdet, men også områderne for erhverv og børn og familie.

2. Partiets svagheder - Med de gode omstændigheder, Konservative har, kan det undre, at de i meningsmålingerne ikke ligger på mere end cirka fem procent. Konservatives svaghed er, at de er meget enstrengede og snævre på deres politik. Der skal være en større fortælling end at sætte forbrydere i fængsel. Og der har de ikke formået at brede sig ud politisk.

3. Hold øje med - Som det ser ud nu, har blå blok tabt valget, og dermed mister Konservative deres ministerposter. Derefter bliver det interessant at følge magtkampen om det interne hierarki i partiet. Lige nu er Søren Pape nummer et og sætter sig nok på gruppeformandsposten, mens både Rasmus Jarlov, Mai Mercado og Mette Abildgaard er i spil til at blive nummer to og politisk ordfører. - Spørgsmålet er også, om Pape gider sidde i opposition folketingsperioden ud, eller om efter to år siger, at livet er for kort til oppositionspolitik. Derfor er det vigtigt, hvem der bliver nummer to i partiet.