Sådan står partiet: Fundings dom over Alternativet

Avisen Danmarks politiske redaktør Thomas Funding vurderer Alternativets landspolitiske dagsform.

1. Partiets styrke - Alternativets styrke er uden tvivl det grønne. Der er kommet stor konkurrence på det område, og klimaspørgsmålet fylder meget i den her valgkamp, men i de målinger, hvor vælgerne blive spurgt, hvem der vil mest, er Alternativet klart nummer et. Og jeg tror, der i vælgerhavet er en ikke ubetydelig del, der har det som Alternativet: At jorden går under lige om lidt, at der bogstaveligt talt ikke vil være nogen planet til vores børnebørn, hvis vi ikke gør noget anderledes. Andre partier har en mere pragmatisk tilgang.

2. Partiets svaghed - Når man slår sig op på at være en ny politisk kultur, hvor man er søde ved hinanden og lytter til hinanden, så nytter det ikke at gøre det modsatte internt i partiet. Det virker til, at partiet har brugt mange kræfter og ressourcer på for eksempel sexsagerne i stedet for at udvikle politik og strategier. Det skal de have styr på. - Og det bekymrende for Alternativet er, at den slags historier ofte får meget mere energi i en valgkamp end ellers, og så langt er spærregrænsen ikke væk.

3. Hold øje med - Alternativet kan gå hen og blive ret afgørende for Mette Frederiksen i forhold til hendes chancer for at blive statsminister. I den forbindelse er det spændende at holde øje med, hvad Uffe Elbæk får igennem af politiske krav. - Og så bliver det interessant at følge, om partiet kan holde det interne ævl og kævl ude af valgkampen.