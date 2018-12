Sådan sikrer du din bolig: Fem kreative forslag fra erfaren indbrudstyv

Efter at have begået tusindvis af indbrud og have pakket sin moral og etik væk, benytter Martin Rasmussen nu sin viden i samarbejde med Trygfonden til at hjælpe folk med at undgå indbrud. Foto: Claus Bech

Hvis du vil undgå indbrud i din bolig, så kræver det en kombination af forskellige sikringer, fortæller Martin Rasmussen, der er dømt for at have begået mere end 800 indbrud og i dag arbejder for Trygfonden.

Martin Rasmussen har lagt kriminaliteten bag sig og bruger i stedet sin viden til at hjælpe husejere med at sikre sig mod indbrud. Inden han begik sine indbrud vurderede han, hvad chancen var for at blive opdaget, og hvad det kunne have af konsekvenser.

Hvis man følger rådene i artiklen, ville du have undgået at få besøg ham, da han var aktiv, fortæller han.

- Du kan i teorien have en million kroner liggende i huset i fred for den type indbrudstyv, som jeg var. Fordi så ville jeg slet ikke gå ind, forklarer Martin Rasmussen

Lys, der tænder inde og ude Det virker afskrækkende, hvis man monterer censorer tilknyttet lamper hele vejen rundt om huset. Men det bedste er faktisk, at få sensoren til også at tænde et lys indenfor i huset. - Hvis lyset nu tænder i køkkenet eller gangen, ville jeg tænke, der er nogen hjemme, og så vil jeg smutte igen, fortæller Martin Rasmussen.

Lås dit udehus/garage Når Martin Rasmussen forlod sit hjem for at begå indbrud havde han ikke noget værktøj med sig. Det behøvede han ikke, og værktøjet ville også risikere at give ham problemer, hvis han blev stoppet af politiet. - Jeg behøvede ikke at tage mit eget værktøj med, fordi det havde husejerne. Derfor skal alt låses af, koben og lignende skal helst være i en kælder, lyder det fra den tidligere indbrudstyv.

Opret nabohjælp og hils på alle Ofte begik Martin Rasmussen indbrud ved højlys dag. Han iførte sig helt almindeligt tøj og gik ind til et hus, som om han ejede det. Særligt én ting kunne få ham til at forlade området øjeblikkeligt. - Hvis der blev sagt hej til mig eller bare hilst på mig på nogen måde, ville jeg forlade området, slår han fast. En anden ting der kunne få Martin Rasmussen til at vælge en anden villavej var, hvis der på postkassen var et skilt med nabohjælp. - Hvis jeg derefter kiggede over til genboen, og der også var et skilt med nabohjælp der, så gik jeg. Fordi chancen for at jeg blev set, var meget større, siger han og tilføjer: - Det samme hvis der er liv på vejen. Det kan også være cykler, der flyder på fortovet eller et løbehjul, der viser, at der er børn på vejen.

Sæt en gammeldags skoleklokke op Et andet kreativt råd er, at man kan sætte en klokke op, der ringer på samme måde, som på de fleste skoler, der ringede en fra frikvarter. Klokken skal tilsluttes en sensor og placeres et sted, hvor tyven ikke kan få fat i den. - Ellers vil han bare rive den ned. Og det er vigtigt, at den ikke er koblet til resten af strømmen, så den har sit eget kredsløb via eksempelvis et batteri, oplyser Martin Rasmussen.