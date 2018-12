Sådan sikrer du dig: Julen er hjerternes fest, men også tyvenes

Sådan arbejder indbrudstyven

20 indbrudstyve er blevet interviewet om deres måde at begå indbrud på, og deres fortællinger giver os viden til at forebygge indbrud.Flere tyve ser, om vi har ting af værdi gennem vores vinduer.



Størstedelen af tyvene (16 ud af 19) har brudt ind i områder, som de har haft tilknytning til.



Stort set alle indbrudstyve (18 ud af 19) bruger værktøj til at bryde ind. Kobenet er en klassiker, men det er skruetrækkeren også.



Nogle tyve bruger alarmer som tidsbegrænsning. De kalkulerer med 5-15 minutter, inden alarmfirmaet kommer.



De fleste bruger ikke mere end 5 minutter og højst 10 minutter inde i huset.



17 tyve foretrækker at bryde ind om vinteren, hvor mørke og sne gør det nemmere.et hus, hvis de ved, der er nogen hjemme.



Soveværelset er tit det første sted tyvene leder, da folk gemmer smykker og andre værdigenstande her. Børneværelser, toiletter, køkkener, kældre og bryggerser anser tyvene ikke som centrale rum i jagten på værdigenstande.



De er gode til at gennemskue vores klassiske gemmesteder, som f.eks. krukker, puder og klædeskabet.



Tyvene vender ikke systematisk tilbage til steder, de har begået indbrud, men har det i baghovedet, hvis de en dag ikke kan finde et bedre mål.



Der er ingen fortrukken primetime for indbrudstyvene. Tidspunktet afhænger af, hvilke genstande, de går efter, og de vilkår, omgivelserne skaber for indbruddet.



Tyven går med slips og pænt tøj. Tyve der bryder ind ved højlys dag er opmærksomme på at være almindeligt klædt, og helst ikke i mørkt tøj for ikke at vække opsigt.



Tyvene møder tit boliger, hvor de stjålne genstande er blevet erstattet, men boligernes indbrudssikring er ikke blevet forbedret.Indbrudstyvene fortæller, at det er nemt at afsætte stjålne varer i Danmark, og aftagerne er alle lige fradirektøren og centervagten til vennens forældre og egne familiemedlemmer.



Kilde: Det Kriminalpræventive Råd (DKR)