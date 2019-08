Jan Johansen (S) fik et højt stemmetal til Folketingsvalget, men er en af dem, der ikke har fået særligt attraktive poster.

Stormomsuste Venstre har som det sidste parti fordelt poster. Fynboerne stemte fire Venstre-politikere i Folketinget og 11 fra de øvrige partier. Her er et overblik over, hvordan de 15 fynskvalgte politikere har sikret sig alt fra ministertitler, til ordførerskaber og medlemsskab af udvalg. Se også, hvor mange stemmer de fik ved valget:

Dan Jørgensen (S) Klima-, energi- og forsyningsminister Udvalg: Medlem af regeringens centrale økonomiudvalg, der blandt andet behandler forslag til finanslove og de økonomiske relationer til kommuner og regioner. Stemmer ved valget: 15.443

Trine Bramsen (S) Forsvarsminister Udvalg: Medlem af regeringens sikkerhedsudvalg, der har statsministeren som formand og mødes ved særlige følsomme og principielle spørgsmål om sikkerheds- og udenrigspolitiske forhold. Stemmer ved valget: 10.594

Bjørn Brandenborg (S) Social dumping-ordfører Formand for Uddannelses- og forskningsudvalget Medlem af: Beskæftigelsesudvalget, Erhvervsudvalget, Klimaudvalget, Ligestillingsudvalget, Skatteudvalget, Social- og Indenrigsudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Udenrigsudvalget, Udvalget for landdistrikter og øer. Stemmer ved valget: 6.837 (nyvalgt)

Jan Johansen (S) Kulturordfører, beredskabsordfører og færdselssikkerhedsordfører Medlem af: Forsvarsudvalget (næstformand), Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Kirkeudvalget og Kulturudvalget Stemmer: 6.786

Julie Skovsby (S) Familieordfører, kirkeordfører, psykiatriordfører Formand for Kirkeudvalget Medlem af: Børne- og Undervisningsudvalget, Retsudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Uddannelses- og Forskningsudvalget, Udlændinge- og Integrationsudvalget, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Ligestillingsudvalget, Færøudvalget og Udvalget vedrørende Det Etiske Råd Stemmer: 3.943

Lars Christian Lilleholt (V) Formand for Erhvervsudvalget Medlem af: Skatteudvalget og Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget Stemmer: 9.930

Erling Bonnesen (V) Fødevare-, landbrug- og dyrevelfærdsordfører Medlem af: Miljø- og Fødevareudvalget, Udvalget for Landdistrikter og øer, Europaudvalget, Kirkeudvalget og Nordisk Råd. Internt i partiet: I gruppeledelsen som gruppesekretær Stemmer: 8.522

Marlene Ambo-Rasmussen (V) Familie- og trivselsordfører Medlem af: Social- og Indenrigsudvalget, Udvalget for Landdistrikter og øer, Udlændinge- og Integrationsudvalget Stemmer: 6.312 (nyvalgt)

Jane Heitmann (V) Ældreordfører. Formand for Sundheds- og Ældreudvalget og Udvalget vedr. Det Etiske Råd Medlem af: Paragraf 71-udvalget (psykiatri) Stemmer: 4.420

Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) Kommunalordfører, uddannelses- og forskningsordfører Medlem af: Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Klima- Energi- og Forsyningsudvalget, Uddannelses- og Forskningsudvalget, Udvalget for Landdistrikter og Øer Stemmer: 2.913

Alex Ahrendtsen (DF) Kulturordfører, medieordfører, folkeskoleordfører, idrætsordfører Medlem af: Kulturudvalget, Ligetillingsudvalget, Færøudvalget, Uddannelses- og Forskningsudvalget, Nordisk Råd Stemmer: 2.656

Mai Mercado (K) De Konservatives gruppeformand Undervisningsordfører, grundlovsordfører Medlem af: Børne- og Undervisningsudvalget, Retsudvalget, Udvalget for Forretningsordenen, Udvalget til Prøvelse af Valgene Stemmer: 7.877

Karsten Hønge (SF) Politisk ordfører, arbejdsmarkedsordfører, beskæftigelsesordfører, udenrigsordfører, Færøordfører, Grønlandsordfører Medlem af: Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Europaudvalget, Udenrigsudvalget, Forsvarsudvalget, Færøudvalget, Grønlandsudvalget, NATO's Parlamentariske Forsamling, Den Arktiske Delegation Stemmer: 4.146

Rasmus Helveg (R) Socialordfører, landdistrikts- og øordfører, fiskeriordfører Medlem af: Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, Miljø- og Fødevareudvalget, Social- og Indenrigsudvalget, Transport- og Boligudvalget, Udvalget for Landdistrikter og Øer Stemmer: 3.763