Sådan får du et godt liv: Mød pengemanden, bofællerne og morfar - og få gratis bog

Ole Westergaard rejser hver anden onsdag fra Midtfyn til København for at passe barnebarnet Frederik. De to hygger sig blandt andet med tur til Flyvergrillen. Mød morfar Ole til åbent hus hos Fyens Stiftstidende. Foto: Michael Bager

Fyens Stiftstidende inviterer til åbent hus for at fejre det gode liv og forære opskriftsbog

Gratis inspirationsbog, kaffe, kage og en række spændende fynboer, der er klar til at dele ud af egne liv. Sådan lyder menuen, når Fyens Stiftstidende inviterer til åbent hus for at fejre det gode liv og give inspiration til den anden halvdel af livet.

Skal der skiftes spor i arbejdslivet? Skal private netværk styrkes for at forberede overgangen til de arbejdsfrie år? Er der behov for nye interesser og fællesskaber? Skal huset og bopælen skiftes ud, når børnene flytter? Og hvad med økonomien?

Til åbent hus-arrangementet er det muligt at møde flere af de fynboer, der det seneste halve år i Fyens Stiftstidende og på fyens.dk har fortalt om deres vej til det gode liv. De samme personer er også blandt dem, der på appetitlig vis leverer opskrifter til seniorlivet i den bog, som avisen forærer til de fremmødte den 21. februar. Det hele foregår fra 17.00 til 18.30 i mediehuset på Banegårdspladsen i Odense. Kom, når det passer bedst. Ved ti stande kan du møde:

Pengemanden Birthe og Karsten Nielsen fra Ringe fik luft i budgettet efter et besøg af økonomisk rådgiver Søren Skjøth fra F10 Finans. Få gode råd af ham, og mød Birthe og Karsten og andre, der har lagt deres økonomi frem i avisen og på fyens.dk.

Bofællerne Mød initiativtager Keld Clement, Merry og Jens Sunke Larsen og andre af beboerne i seniorbofællesskabet Færgelejet i Nyborg. Du kan også spørge Fyns Almennyttige Boligselskab om muligheden for seniorbofællesskaber andre steder på Fyn.

Vennerne Er du en af de heldige, der har venner fra de unge år? Venner af den slags, der kan trække en rød tråd i livet. Sådanne livsvidner er Sinnet Bunde, Odense, og Tage Gissel, Sdr. Nærå, for hinanden. Få en vennesnak med dem.

Galleristerne Greve-parret Kirsten og René Milo flyttede væk fra børn og børnebørn og udlever egen drøm i den gamle skole i Rynkeby ved Kerteminde, hvor de har åbnet et galleri, bed & breakfast og inviterer til live-jazz.

Den rykkende mormor Tidligere leder af Ringe Friskole Elsebet Suurballe er rykket til hovedstadsområdet for at være tæt på børnebørn, men også for at rykke sig i livet og lære nye mennesker at kende.

Den rejsende morfar Hver anden onsdag tager Ole Westergaard fra Årslev til København for at være sammen med barnebarnet Frederik. Er vindretningen den rette, tager de til lufthavnen for at se flyene lette og besøge Flyvergrillen. Uden mormor. For morfar vil have alenetid med Frederik.

Majoren på nedtrapning Som major i hæren skulle Klaus Vilhelmsen gå på pension som 60-årig. Det var han ikke klar til. Nu arbejder han på deltid i Ikea og sælger sofaer.

Planlæggende Steen Dagplejer for lille Gry, bedemand, rejser og sangforeningen Morgenrøden er på den prioriterede liste på ti gøremål, som Steen Thinggaard omhyggeligt har lavet for at få et meningsfyldt seniorliv. Besøg standen og udfyld din egen liste.

De gamle kollegaer Direktør Claus Larsen er ikke i tvivl om værdien, og det er tidligere medarbejder Søren Winter heller ikke. Tømrerfirmaet Guldfeldts pensionistklub "Videnbanken" styrker fællesskabet. Mød de to og få sat skub i din egen arbejdsplads.