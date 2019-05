SF's nummer to på Fyn: - Jeg tror stadig, Hønge får flest stemmer

Nummer to på SF's stemmeseddel til folketingsvalget på Fyn, den 47-årige folkeskolelærer Line Mørk, tror ikke, at det vil få afgørende indflydelse på valgresultatet, at spidskandidaten Karsten Hønge har frasagt sig sit EU-mandat.

Hvad tænker du om forløbet omkring Karsten Hønges EU-mandat?

- Det har ikke været et kønt forløb, men jeg hæfter mig ved, at Karsten har sagt undskyld. Det mindes jeg ikke, at han har gjort før, så jeg tror, han mener det, når han siger det.

Så du mener, at det er vand under broen?

- Ja. Nu skal vi videre.

Hvilken indflydelse kan dette postyr få på din valgkamp?

- Det er et godt spørgsmål. Jeg var ude og føre kampagne i går, og mit indtryk er, at de fleste, der er vrede, hverken har stemt på SF eller Karsten Hønge. Så jeg har svært ved at vurdere, om det får indflydelse på valgresultatet overhovedet.

Kunne man forestille sig, at nogle, der ellers ville have stemt på Hønge, nu stemmer på dig i stedet?

- Alt er jo muligt. Omvendt er der mange, der godt kan lide Karstens facon, og den er meget forskellig fra min. Han er mere bramfri og firkantet, end jeg er, så vi tiltaler forskellige vælgergruppe. Umiddelbart tvivler jeg på, at det her vil ramme ham særlig meget.

Der er trods alt mange, der er utilfredse. Tror du, at det kan have en negativ indflydelse på SF's valg på Fyn?

- Det ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal svare til. Folk er stadig optaget af SF's politik, og jeg har hørt vælgere sige: Det er ikke kønt, men vi ved stadig godt, at det er SF, der står for vores holdninger. Så jeg tror, at alt er muligt.

Tror du, at dine chancer for at komme i Folketinget er blevet ringere eller bedre som følge af den her sag?

- Jeg har hele tiden sagt, at SF får et mandat, og det er jeg stadig overbevist om, at vi gør. Og jeg tvivler på, at der er så mange, som traditionelt stemmer på Hønge, der pludselig vil stemme på mig, så jeg får mandatet. Men jeg ved det virkelig ikke.

Når du siger, at du hele tiden har været sikker på, at SF får et mandat, og at det ville tilfalde Karsten Hønge, betyder det så, at du ikke har regnet med, at du skulle i Folketinget?

- Det vil jeg sindssygt gerne, og det har bestemt været en del af mine overvejelser. Men jeg bliver også nødt til at være realistisk.

Noget tyder jo på, at SF har vind i sejlene, når I får to mandater til Europa-Parlamentet. Hvorfor skulle I ikke kunne få to mandater til Folketinget på Fyn?

- Det er et helt relevant spørgsmål. I nogle målinger har vi netop stået til to mandater. Kun et i andre. Og jeg tror ikke, at Hønge-sagen kommer til at være afgørende. Det kommer til at være dagsformen, når vi står i stemmeboksene.

Hvis vi antager, at SF får ét mandat på Fyn, tror du så, at du kan vinde det?

- Umiddelbart tænker jeg, at Karsten vil få flest stemmer, men jeg ved det ikke. Karsten har en super stærk profil i forhold til social dumping og hele arbejdsområdet. Jeg står stærkt på børneområdet. I sidste ende handler det om, hvad der trækker SF over stregen.