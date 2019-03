SF-formand på politipatrulje: Borgerne skal være på fornavn med lokalbetjente

Onsdag besøger SF-formand Pia Olsen Dyhr Fyns Politi for blandt andet at tage på patruljering, fordi hun og hendes parti mener, politiet har brug for en nærhedsreform med flere betjente i gadebilledet.

Formanden for Socialistisk Folkeparti (SF), Pia Olsen Dyhr, kommer onsdag til Fyn, hvor hun blandt andet skal på patrulje med politiet.

Hendes parti mener nemlig, at der skal mere synligt politi tilbage i gadebilledet, og derfor foreslår partiet at genoprette nogle af de lukkede politistationer og flytte flere betjente væk fra skrivebordene og ud på gaderne i traditionelt politiarbejde. Populært sagt skal storbyer og lokalsamfund igen på fornavn med deres lokale betjente.

- Det kan ikke være rigtigt, at der er så langt mellem politistationerne i et stort område som Fyn. Borgerne skal opleve, at politiet er til stede og kan hjælpe hurtigt, når der er brug for det, siger Pia Olsen Dyhr.

Derfor indleder hun besøget hos Fyns Politi for at snakke med politidirektør Arne Gram og den øvrige ledelse blandt andet om de nærpolitistationer, som på Fyn er blevet lukket.

Partiformanden henviser i en pressemeddelelse til, at Lars Løkke Rasmussen i 2006 lancerede sin centraliseringsreform, som reducerede antallet af politistationer rundt om i landet fra 192 til 119.

Nu var det godt nok ikke faktuelt Lars Løkke Rasmussen, som lancerede planen, fordi han dengang var indenrigs- og sundhedsminister og Anders Fogh-Rasmussen statsminister, mens det var hans partifælle, daværende justitsminister Lene Espersen, som fremlagde politikredsreformen. Den slog fem fynske politikredse til én samlet kreds, i dag kendt som Fyns Politi.

SF kæder også lukningen af nærpolitistationerne sammen med Lars Løkke Rasmussens strukturreform i 2006 - som ikke var hans, men Lene Espersens politikredsreform og længe inden statsminister Løkkes langt senere centraliseringsreform, men på Fyn lukkede de ikke i 2006, men først i 2016.

Uanset misforståelserne hos SF mener partiet, at det er nødvendigt med en nærhedsreform, som skal få flere betjente tættere på borgerne.

- Der skal være tid til at møde borgerne, der hvor de er, og til at lære sit lokalområde at kende. Derfor skal vi have mere politi tilbage i vores nærmiljøer, så de færdes hjemmevant i området og kender de folk, der bor der. Det vil være med til at skabe tryghed for borgerne, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun skal under onsdagens besøg også besøge Odense-forstaden Vollsmose for at høre om nærpolitistationens nærheds- og tryghedsarbejde i bydelen, og høre om færdselspolitiets arbejde på Fyn.