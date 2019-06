Det er noget af en salut, LA-politikeren Henrik Dahl afleverer til SDU omkring universitetets transformation til at være FN's 17 verdensmål. Men det får ikke SDU's rektor Henrik Dam og SDU-formand Niels Thorborg til at ryste på hånden. Tværtimod opfordrer de Henrik Dahl til dialog om de nye tider på SDU. Henrik Dam vil endda invitere Henrik Dahl til et personligt møde om hans kritik.

- Verdensmålene forudsætter en fri og åben debat, og i det lys vil vi invitere Henrik Dahl og andre interesserede til et møde for at tale om, hvordan vi på SDU har tænkt os at arbejde med verdensmålene. For der er åbenbart en række misforståelser, siger Henrik Dam og Niels Thorborg i en fælles udtalelse. De fortsætter:

- Den frie og uafhængige forskning og uddannelserne skal bringes i spil, hvis Danmark skal yde et ambitiøst bidrag til den globale opnåelse af verdensmålene. Det fremgår også af regeringens handleplan. Det er ikke et politisk projekt at forsøge at bidrage til at mindske f.eks. fattigdom, sult og klimaforandringer. Det er en måde, hvorpå et universitet kan skabe værdi for og med samfundet.