SDU-studerende bakker op om overvågningsprogram under eksamen

Exam Monitor blev i sin tid undersøgt af SDU's egne jurister, mens universitetet også forhørte sig hos Datatilsynet og Kammeradvokaten for at afdække overvågningens juridiske problemstillinger.

- Vi var også skeptiske i starten og var derfor i løbende dialog med universitet. Men vi valgte at støtte op om programmet, fordi det er en god måde at sikre, at alle går til eksamen på lige vilkår, og at ingen kan snyde sig til en bedre karakter, fortæller hun.

Men her bakker de studerende op, fortæller formand for Syddanske Studerende Stine Maach.

På SDU har man siden januar 2015 brugt et tilsvarende overvågningsprogram kaldet Exam Monitor. Programmet er udviklet af SDU selv og tager - ligesom Den Digitale Prøvevagt - løbende skærmbilleder af alt, hvad de studerende foretager sig under eksamen samt det, der lagres i udklipsholderen (program, der gemmer kopieret tekst mm. red.).

Eleverne nægter at lade sig overvåge af staten, lyder argumentet.

Elever fra blandt andet Odense Tekniske Gymnasium vil torsdag boykotte en terminsprøve, fordi et nyt program kaldet Den Digitale Prøvevagt løbende vil tage skærmbilleder på hver enkelt computer under prøven.

Vi var også skeptiske i starten og var derfor i løbende dialog med universitet. Men vi valgte at støtte op om programmet, fordi det er en god måde at sikre, at alle går til eksamen på lige vilkår, og at ingen kan snyde sig til en bedre karakter.

Data bliver på universitetet

Programmet Exam Monitor adskiller sig dog også på flere måder fra Den Digitale Prøvevagt.

- Det skal først tændes, når eksamen går i gang, og så slukker man det bagefter. Der bliver ikke taget skærmbilleder hverken før eller efter eksamen, forklarer hun.

Et af kritikpunkterne ved Den Digitale Prøvevagt har netop været, at programmet lagrede data fra elevernes computer allerede inden eksamen. Det har også været kritiseret, at elevernes data bliver sendt til en server, der er ejet af techfirmaet Amazon i Irland. Det sker dog ikke på SDU, forsikrer Stine Maach.

- Alle data bliver på universitet. Og den del kan jeg godt forstå, gymnasieeleverne bekymrer sig om. Det ville jeg også gøre, siger hun.

Antallet af sager med eksamenssnyd på Syddansk Universitet faldt efter indførelsen af Exam Monitor fra 30 i 2014 til seks sager i 2015. En af dem endte med permanent permanent bortvisning.

Gymnasieelever over hele landet har proteseret over Den Digitale Prøvevagt, blandt andet via en digital underskriftindsamling.