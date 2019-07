SDU oplever ikke nedgang som andre: Fastholder ansøgertal

I alt 6.300 unge har prioriteret Syddansk Universitet (SDU) som det sted, de helst vil studere. Med det tal fastholder universitetet sidste års søgning til bacheloruddannelserne. Og dermed går SDU imod den landsdækkende tendens. hvor der har været en samlet tilbagegang på to procent i antallet af ansøgere til bacheloruddannelserne.

Det er status, efter at der i fredags var deadline for at søge ind på universiteternes bacheloruddannelser via kvote 1.

SDU's Prorektor Bjarne Graabech Sørensen er godt tilfreds.

- Vi kan kun være tilfredse. Vi holder vores tal, selv om der er en nedgang på landsplan. Samtidigt glæder vi os over, at de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser oplever en fremgang. Det er især inden for de områder, at der forventes at blive brug for mere arbejdskraft, siger Bjarne Graabech Sørensen