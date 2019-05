SDU-forskere til politikere: Vi er nødt til at tale anderledes om indvandring

Migration er i dag et centralt træk ved landene i Europa, og vi kommer ikke videre, så længe politikere bliver ved med at diskutere for eller imod indvandring. Det mener en gruppe forskere på Syddansk Universitet - og de får opbakning af Ekstra Bladets chefredaktør.

Odense: Vi kan ikke blive ved med at diskutere for eller imod indvandring, for indvandringen er kommet for at blive. Sådan bør udgangspunktet for debatten om udlændinge i Danmark være, mener en gruppe forskere på Syddansk Universitet.

De har, kort tid før danskerne skal sammensætte et nyt folketing, præsenteret forskningsprojektet "Kunst, kultur og politik i den postmigrantiske tilstand", og en af deres hovedpointer er, at den politiske debat om flygtninge og indvandrere er nødt til at bevæge sig videre fra en fastlåst konflikt mellem dem, der vil stramme, og dem, der ikke vil.

- Vi er nødt til at ryste beskrivelsen og få bedre fat i virkeligheden i debatterne om indvandring, for virkeligheden er i fuld gang med at rykke sig. Det handler ikke om etnicitet, men om holdninger. Det er langt mere interessant, hvor du vil hen, end hvor du kommer fra, siger lektor Moritz Schramm fra Institut for Kulturvidenskaber til SDU.dk.

Foruden en bog med titlen "Reframing Migration, Diversity and the Arts: the Postmigrant Condition" er projektet mundet ud i dokumentarfilmen "Vi er her" (du kan se en trailer for filmen øverst i denne artikel). Den er produceret af filminstruktør og ekstern lektor Hans Christian Post og følger tre unge scenekunstnere, som bruger temaet migration og følgerne af migration i deres teaterarbejde.