S-rebel klar til at gå enegang i pensionsdebat: Vi må finde de fornødne milliarder til nedslidte

Den tidligere afsatte pensionsordfører for Socialdemokratiet, folketingsmedlem Jan Johansen fra Munkebo, er parat til igen at gå enegang i partiet, hvis arbejderpartiet svigter de nedslidte arbejdere.

- Det skal være en ret for nedslidte personer med et langt arbejdsliv at kunne gå tidligere på pension, og så må vi finde de fornødne penge, siger han.

Socialdemokratiet har i sit pensionsudspil afsat tre milliarder.

- Men koster det for eksempel fem milliarder at hjælpe nedslidte, der har knoklet i årevis og betalt deres skat, må vi sætte flere penge af. Det er en politisk prioritering, siger Jan Johansen, der understreger, at han udtaler sig på egne vegne.

Han er tidligere gået mod partilinjen, da han under Helle Thorning-Schmidt-regeringen stemte for et forslag fra Enhedslisten om at lempe retten til dagpenge. Han blev efterfølgende frataget alle sine syv ordførerposter på arbejdsmarkedsområdet. Herunder pension. Indtil videre bakker han dog helhjertet op om partiets pensionsudspil.

På fynske arbejdspladser følges spændt med i debatten om pensionsalder.

- Det har stor betydning for, hvor jeg sætter mit kryds, siger den 65-årige børnehavepædagog Ulla Vøge-Christensen.

Seniorrådgiver i Danske Bank, Ib Voss, håber bare, at der opnås en bred langtidsholdbar aftale.

Det skylder politikerne samfundet, siger han.